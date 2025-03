Los médicos piden alargar hasta los 75 años los cribados de cáncer colorrectal en Catalunya

Los médicos piden alarga la edad de cribado del cáncer de colon. Actualmente en España se realizan test de sangre oculta en heces a personas de entre 50 y 70 años, pero los especialistas creen que debería alargarse a los 75. "Espero que en Catalunya se pongan en marcha este año o el siguiente los cribados de hasta 75 años", señala el gastroenterólogo Antoni Castells, director asistencial del Hospital Clínic de Barcelona. el cáncer de colon es uno de los tumores más comunes y la segunda causa de muerte en la población. Fuentes de la Conselleria de Salut afirman a EL PERIÓDICO que "no está previsto por ahora" alargar la edad de los cribados.

El cáncer de colon en personas jóvenes, menores de 50 años, está aumentando de manera preocupante en países como Estados Unidos. En Europa, de momento, no parece estar subiendo, pero aún no hay un acuerdo entre los médicos sobre por qué ocurre esto: unos piensan que hay un "decalaje" en la recogida de datos, y que este aumento se verá próximamente. Otros, como Castells, creen que los programas de cribado protegen de este aumento. "En la mayoría de países occidentales, parece que no aumenta, entre otras cosas gracias al cribado. Aun así, estamos en cifras muy altas: 40.000 casos nuevos en España el año pasado. Son cifras muy altas teniendo en cuenta que se puede prevenir", dice Castells.

También precisa que el aumento en todo el mundo de este tumor en menores de 50 años es "en cifras relativos". "Cuando lo vemos en cifras absolutas, este incremento es muy pequeño. Por eso proponemos que, en países como España, la edad de cribado se incremente a los 75 años", apunta Castells. Según él, de momento no habría que bajar los cribados a los 45 años, como se recomienda ya en EEUU. "Creemos que el beneficio será mayor al aumentar primero por encima. Y, después, ya veremos si reducirla por debajo. Esto ya se está pidiendo en España, pero lo pondremos en marcha próximamente", dice Castells.

El Hospital Clínic ha presentado este viernes los resultados de un macro-estudio en el que ha seguido durante 10 años a 57.000 personas que demuestra que el test de sangre en heces es tan eficaz como la colonoscopia a la hora de etectar y reducir la mortalidad del cáncer colorrectal. En países como EEUU se dudaba de que el test fecal fuera tan eficaz, pero este estudio demuestra que así es, y por eso los médicos tienen la esperanza de que estos resultados aumenten la participación en los cribados.

El cáncer, en cifras

Según el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), los principales tumores digestivos (colon, recto, páncreas, hígado y estómago) lideran la causa de mortalidad por cáncer en España. Los tumores digestivos son la primera causa de cáncer en España, con una estimación de 71.557 personas diagnosticadas en 2021. En concreto el cáncer colorrectal es el primero con mayor incidencia con un total de 43.581. Por detrás se sitúan el resto de los tumores digestivos (esófago, estómago, hígado, páncreas y vía biliar).

En base a los datos actuales, se estima que las tasas de incidencia de cáncer de colon y recto aumentarán en la próxima década en un 90% y 124%, respectivamente, entre personas de entre 20 y 34 años y e l 27% y el 46%, respectivamente, para los que tienen entre 35 y 49 años. De esta forma para 2030, uno de cada diez cánceres de colon y uno de cada cuatro cánceres de recto se diagnosticará en menores de 50 años. El cáncer colorrectal en menores de 50 años se suele diagnosticar en etapas avanzadas por baja sospecha clínica.

Las causas son multifactoriales y trabajos recientes refieren que una vida sedentaria, el sobrepeso, el consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de carnes procesadas, la esteatosis hepática y la baja ingesta de vegetales están correlacionados con el incremento en estas franjas de edad.

Además, la conocida como la 'western diet' con hamburguesas, batidos, etcétera, se ha visto asociada, a su vez, a un incremento de adenomas avanzados, según este grupo de investigadores.