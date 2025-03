El ICS recula y asegura que no habrá incentivos económicos para los médicos de primaria que den altas

El Institut Català de la Salut (ICS) ha dado portazo a la propuesta de las mutuas laborales de que los médicos de la atención primaria puedan cobrar incentivos en función de las altas que den a pacientes. El ICS se encontraba debatiendo esta propuesta, como ha avanzado este lunes en Catalunya Ràdio y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Sin embargo, el ICS ha reculado tras la presión de médicos, sindicatos y partidos políticos, que han salido en tromba para expresar su rechazo. No existen precedentes de una medida de este tipo (la Conselleria de Salut sí cobra incentivos, por parte de la Seguridad Social, por las altas que consigue, pero no así los médicos), e incluso la presidenta del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Elvira Bisbe, ha advertido de que esta idea va contra la deontología médica y que sería "poco profesional" que los médicos dieran altas en base a incentivos económicos. Los Comuns han pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Salut, Olga Pané, para dar explicaciones.

"No habrá un objetivo destinado a incentivar que los facultativos incrementen el número de altas", señalan fuentes del ICS, que sí afirman que esta propuesta "forma parte del proceso de debate interno de consenso de los objetivos para los profesionales" del organismo. "Los objetivos para los equipos de atención primaria del ICS de este año están en proceso de definición. Se está trabajando en objetivos que velen por el acompañamiento al paciente durante su recuperación", añaden estas fuentes.

El sindicato UGT ha considerado esta medida una "presión y coacción económica" para los profesionales de los CAP, que se verían "obligados a tomar decisiones médicas" influidos por "incentivos económicos". "Esta situación crea un modelo perverso que pone en duda la confianza en el sistema sanitario público y pone en peligro la salud de los trabajadores y trabajadoras, ya que se corre el riesgo de liberar a pacientes que no estén recuperados. La decisión debe ser siempre del facultativo, quien conoce la situación clínica del paciente, no de objetivos económicos ajenos a su labor", ha señalado UGT en un comunicado.

El circuito del ICAM

La propuesta inicial que ahora el ICS ha desechado hacía referencia a las llamadas Propostes d'Alta Motivades, que son las que las mutuas presentan al Institut Català de Avaluacions Médiues (ICAM). Este órgano, adscrito al departamento de Salut, decide si el paciente ya está recuperado para reincorporarse a la vida laboral y, si es el caso, envía la propuesta al médico de cabecera. Este puede dar luz verde al alta o bien oponerse a ella. Sin embargo, el circuito establecido da al ICAM la posibilidad de formalizar el alta del paciente aunque el facultativo no comparta la decisión.

Elvira Bisbe — Presidenta del COMB

Hasta ahora, los sanitarios tenían entre sus incentivos responder a esta propuesta en un máximo de tres días. En la propuesta que hasta esta mañana había sobre la mesa, el ICS incluía que una determinada cantidad de veces, la respuesta fuera avalar la propuesta de alta. Para recibir los incentivos, los médicos deberían avalar entre un 50% y un 80% de propuestas. Si lo hacen, los incentivos no serían solo personales sobre los médicos, sino también sobre el conjunto de la plantilla de ese CAP.

Preguntada sobre esta propuesta, la presidenta del COMB, Elvira Bisbe, ha expresado su rechazo, considerando que esta idea va contra la deontología médica y que sería "poco profesional" que los médicos dieran altas en base a incentivos económicos. "No es de recibo pensar que los médicos deben dar altas en base a incentivos. Las altas han de ser porque el paciente ya está curado, nunca por un incentivo económico al médico. No es profesional y no lo apoyaremos", ha dicho Bisbe tajante en declaraciones a 'Els matins de TV-3'.

Bisbe ha apuntado que "el problema del absentismo laboral está en las bajas cortas" y ha aprovechado para defender que estas bajas, de pocos días, son "un acto de fe". Ha reclamado que estas no recaigan en los médicos de la atención primaria: "a estos médicos los necesitamos para hacer de médicos, no para hacer papeleo".