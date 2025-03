Gabriela Grande, entrenadora: "Es impresionante la cantidad de mujeres que tienen diástasis abdominal y no lo saben"

Gabriela Grande, entrenadora personal, notó que su abdomen quedó "raro" después de tener a su primer hijo. Investigó y descubrió que sufría diástasis abdominal, una disfunción que padecen muchas mujeres después del parto y personas con obesidad, pero de la que apenas se habla fuera de los servicios sanitarios especializados.

De ahí que creara el popular 'Reto diástasis' de nueve semanas que han probado mujeres de todo el mundo con el fin de aminorar los variados síntomas que provoca el abdomen 'abierto'. En esta entrevista explica qué es esta alteración, que el sistema sanitario considera un problema "estético" pero que, según la 'influencer' y otros especialistas, es algo mucho más importante.

¿Durante el embarazo o el posparto, alguien le habló de la posibilidad de sufrir diástasis abdominal? No, nadie me mencionó la palabra 'diástasis' y ni siquiera sabía que existía.

¿Qué síntomas tuvo tras el parto? Tuve un parto por cesárea y estuve dolorida durante días, pero cuando fueron desapareciendo los dolores, empecé a notar debilidad abdominal e inflamación. Me levantaba con el abdomen plano y a medida que transcurrirían las horas me iba inflamando, hasta que por la noche parecía una embarazada.

Unos meses después del parto, tenía el abdomen completamente plano y podía ver perfectamente los cuadraditos y apreciar fácilmente que estaban más separados que antes

¿Quién se lo diagnosticó? Yo misma. Después del parto, recuperé mi peso enseguida. Tenía el abdomen completamente plano y podía ver perfectamente los cuadraditos y apreciar fácilmente que estaban más separados que antes, pero lo atribuí a un proceso natural, hasta que en un libro de pilates para embarazadas vi en un recuadrito lo que era la diástasis y me di cuenta de que lo que me ocurría no era algo natural de posparto, sino una disfunción.

¿Por qué es un tema tan invisibilizado? Yo tuve a mí primer hijo hace 17 años. Actualmente, aunque queda un largo camino por recorrer, no es un tema tan invisibilizado. Antes imagino que el motivo era el desconocimiento, ahora se empieza a hablar más porque también se sabe más de esta disfunción.

Los síntomas son muy diversos, inflamación abdominal, digestiones lentas o gases, dolor lumbar crónico, pérdidas de orina o hernia umbilical

¿Es un problema estético o va más allá? Va más allá. Algunos síntomas habituales son la inflamación abdominal, te levantas por la mañana con un abdomen y te acuestas con otro. Digestiones lentas o gases; dolor lumbar crónico, problemas de postura, de suelo pélvico, pérdidas de orina o hernia umbilical. Los síntomas son muy diversos.

¿Qué incidencia hay? No sabría decirle pero sí puedo garantizar que es impresionante el número de mujeres que tienen diástasis tras el parto. Lo más impresionante es la cantidad de mujeres que tienen diástasis y no lo saben.

La respuesta del sistema sanitario es absolutamente insuficiente porque lo consideran un problema estético y solo lo abordan cuando hay hernia

¿Qué le parece la respuesta que ofrece el sistema sanitario? Absolutamente insuficiente porque lo consideran un problema estético y solo lo abordan cuando hay hernia umbilical. Pero hay muchos casos sin hernia, que no tienen más remedio que realizar un tratamiento privado.

Gabriela Grande, creadora del 'Reto Diástasis' / El Periódico

¿Cómo cree que se tendría que abordar en las consultas? Sería maravilloso que el diagnóstico estuviera presente en varias etapas. Obviamente, durante el embarazo y posparto. Pero hay que tener en cuenta que partir de los 40, con el cambio hormonal y la menopausia, también se produce un cambio de la pared abdominal que puede derivar en una diástasis, por lo que no hay que focalizarse solo en el embarazo, sino que sería interesante incluirlo en las revisiones ginecológicas a lo largo de la vida: se puede ver con una ecografía.

¿En qué casos hay que operar? No hay un patrón cerrado que lo indique. Cada persona y cada diástasis es un mundo. Hay separaciones grandes entre un recto abdominal y otro que no provocan inconvenientes en la salud física o emocional y diástasis pequeñas que generan muchos inconvenientes. Lo fundamental es el tratamiento personalizado.

El embarazo es la causa más más habitual, pero no la única, también afecta a personas que aumentan rápidamente de peso, que fluctúan en el peso o incluso simplemente la edad o la menopausia son factores de riesgo

¿Se puede prevenir? No, porque hay muchos factores que provocan diástasis. El embarazo es el más habitual, pero no el único. Por ejemplo, personas que aumentan rápidamente de peso, que fluctúan en el peso o incluso simplemente la edad o la menopausia son factores de riesgo. También hay hombres que lo tienen. Partiendo de que las causas son muchas, no se puede prevenir. Lo que sí se debe es realizar un trabajo permanente de los músculos que conforman el core, que es el centro de nuestro cuerpo. Y, ojo, que estos músculos superimportantes no se fortalecen haciendo los abdominales tradicionales, que pueden empeorar una diástasis.

¿Por qué decidió poner en marcha el ‘Reto Diástasis' de 9 semanas? Porque cuando empecé a hablar de esta disfunción en las redes sociales, me di cuenta de la gran demanda que tenía el tema y de que mi aportación era muy importante, porque había mucho desconocimiento y mitos y una necesidad urgente de brindar soluciones efectivas.

Los abdominales tradicionales pueden empeorar una diástasis abdominal y a mí me los recomendó mi ginecóloga

¿Cuáles son esos mitos? He escuchado de todo, pero los cinco más habituales son: uno, creer que los abdominales tradicionales son la solución. Sin ir más lejos, mi propia ginecóloga es lo que me prescribió cuando me dijo que tenía diástasis. Mito número dos: que las planchas son lo único que se puede hacer o que son malísimas y ni lo uno ni lo otro, es un buen ejercicio si se realiza con la técnica apropiada y la correcta activación del transverso. Mito número tres: que la diástasis es solo una disfunción de mujeres embarazadas. Hay hombres, niños y mujeres sin embarazos afectados. Mito número cuatro: que hay que usar faja y la faja es el enemigo número uno porque atrofia el músculo e impide que cumpla con su función. Y por último, que solo se pueden hacer hipopresivos, pero estos ejercicios no son suficientes.

¿En qué consiste el Reto y cuál es la diferencia con el resto de abdominales? El reto está diseñado para fortalecer el core en general y el transverso abdominal, en particular. Se trata del músculo más profundo del abdomen y se trabaja de manera particular, porque los abdominales tradicionales no valen y si bien los hipopresivos también buscan fortalecer este músculo, lo hacen con respiraciones y posturas estáticas. En cambio, el Reto trabaja la musculatura mediante el movimiento porque nuestra vida cotidiana transcurre en movimiento y necesitamos ser eficientes a la hora de levantar a nuestro hijo, coger las bolsas del supermercado, hacer la cama…

¿Cuántas mujeres lo han probado? ¿Esperabas tener tanto éxito? He perdido la cuenta de las mujeres que lo han hecho, pero son muchas y de todas partes del mundo. Para mí el éxito es haber ayudado a mujeres que lo estaban pasando mal y recibir mensajes de personas que me dicen que les he cambiado la vida.

