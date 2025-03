Los pacientes crónicos complejos de Catalunya ya pasan hasta cuatro días más en casa que en el hospital

Catalunya está ya consiguiendo que los pacientes crónicos complejos pasen, del total de días del año, más días en casa que en el hospital. Son "entre tres o cuatro días más", como ha revelado este martes Jordi Amblàs, el director del Equip d'Atenció Integrada Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya, en el acto del 50 aniversario de la patronal sanitaria La Unió, que se ha celebrado en el Recinte Modernista de Sant Pau. Amblàs ha precisado que se trata, no obstante, de datos "incipientes" ("de los últimos seis meses", ha precisado), por lo que habrá que estar pendiente de la evolución, pero que en todo caso indican que Catalunya parece estar ya "cambiando la tendencia". Que aumenten los días en casa del paciente crónico y disminuyan los días ingresado no deja de ser un éxito del sistema, pues estar en el hogar y no en el hospital facilita más la autonomía y la cognición del paciente.

Amblàs, que ha participado en una conversación bajo el título de 'La longevitat: de repte a oportunitat' junto a Montse Solé (directora de Atenció Intermèdia i Dependència del Consorci Hospitalari de Vic), Jaume Ribera (profesor emérito de Operacions, Informació i Tecnologia en EISE) y Alba Parejo (comunicadora i divulgadora en salut), ha puesto el foco en que la longevidad o envejecimiento poblacional se acentúa cada vez más. En 1974, solo el 9% de los españoles tenían más de 65 años; en 2024, fueron un 20%; y en 2074, será un 30%.

El 5% consume el 50%

Según Amblàs, del total del gasto sanitario, un 30% es atribuible a la hospitalización de agudos y otro 30%, a la farmacia. Además, es sabido que la fragmentación en el sistema de salud y de servicios sociales, así como las duplicidades, aumentando el coste de la atención. "Hay un 5% de los pacientes que consumen más del 50% de los recursos de la sanidad", ha señalado Amblàs, quien ha apuntado a que esto tiene que ver no tanto con las "características" de esta población (esto es, la cronicidad compleja o avanzada), sino con el hecho de que el sistema no trabaja lo suficientemente eficiente que podría.

Y ha puesto datos sobre la mesa. Hay estudios internacionales que señalan que al menos un tercio de este gasto (el invertido en ese 5% de personas que consumen la mayoría de recursos) "no aporta valor" a estos pacientes, y esta ineficiencia está relacionada con el "anacronismo del sistema" para dar respuesta a sus necesidades. El gerontólogo ha señalado que la complejidad y la fragilidad (y no la edad de la persona) son las variables más relacionadas con el uso de los recursos sanitarios. Y, de nuevo, ha puesto datos: el gasto sanitario por una persona no frágil es de 1.420 euros al año. El de una persona frágil, de 5.610 euros al año (cuatro veces más). Y el de una persona con cronicidad compleja, de 11.700 euros al año (ocho veces más).

La prevención, clave

Sin embargo, se ha demostrado que las intervenciones en la atención preventiva e integrada dan mejores resultados que la atención habitual. Según Amblàs, la implementación de estas políticas requiere de inversiones iniciales que muchas veces no son priorizadas por los responsables políticos. La inversión en en los cuidados a largo plazo en España se sitúa por debajo de la media europea.

Precisamente una de las medidas que contempla Cairos, el comité de expertos del departamento de Salut para transformar y modernizar el sistema sanitario catalán, busca una mayor orientación del sistema hacia los pacientes crónicos, más atención domiciliaria y caminar hacia la integración de los servicios sanitarios y sociales.

La longevidad saludable

Entre otras cosas, como ha señalado Amblàs, hay que promover la longevidad saludable (buscando un "cambio en el paradigma": pasando de un modelo reactivo a un modelo proactivo y preventivo), impulsar el fortalecimiento profesional (hay un déficit de personal y mucha sobrecarga) y promover la transformación digital.

"Hemos de cambiar la mirada sobre la gente mayor y focalizarnos más en el fomento de sus capacidades", ha reivindicado este gerontólogo, quien ha llamado a mirar la longevidad como una "oportunidad" y no como una "amenaza". "La longevidad -y lo que conlleva, como la 'silver economy'- es una conquista social extraordinaria", ha dicho Amblàs.

Más trabajo en equipo

Tras la intervención de Amblàs, intervino Montse Solé, directora de Atenció Intermèdia i Dependència del Consorci Hospitalari de Vic, quien ha llamado a fomentar el trabajo en equipo ("y el equipo ya no es solo el médico y la enfermera") y a invertir en prevención. Jaume Ribera, profesor emérito de Operacions, Informació i Tecnologia en EISE, como paciente, ha pedido un médico o médica que "escuche" a la tercera edad, que se "preocupe" por los mayores y que les ayude a "transitar" hacia el "momento final". También que, además de enviarle citas para las vacunas, le envíe citas para revisarse la memoria. Por último, la comunicadora Alba Parejo, desde otra perspectiva vital, ha explicado cómo la suya es una generación que "pregunta" y que quiere "saber".

