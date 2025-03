Barcelona respalda una investigación para mejorar "hasta en cinco veces" la visión de personas con problemas de retina

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad discapacitante que consiste en la destrucción irreversible de la parte central de la retina. La persona deja de ver lo que tiene en el centro del ojo y solo percibe lo que hay a su alrededor. Es la primera causa de pérdida de visión a partir de la cincuentena a nivel mundial y afecta a una de cada cuatro personas de más de 80 años. Ahora, una nueva investigación impulsada desde Barcelona trabaja en desarrollar implantes subretinales que podrían restaurar la visión en pacientes con pérdidas severas. Este ensayo se ha llevado a cabo en animales y todavía está pendiente de probarse en humanos, pero los expertos son optimistas.

La Fundació Punt de Vista,con sede en la capital catalana, ha entregado su galardón Point of View Award 2024 (dotado con 10.000 euros) a este proyecto liderado por el ingeniero Mohajeet Bhuckory, de la Universidad de Stanford, al considerarlo "un gran avance" en la lucha contra la degeneración macular y otras enfermedades de la retina. "Esta investigación supone una mejora muy importante en los chips de retina. Ya existen a día de hoy, pero son muy caros y solo permiten recuperar un poco la visión, pero no para ser completamente funcional. La aportación del doctor Bhuckory es que, mediante una geometría diferente de los chips, se mejora hasta en cinco veces más la visión", asegura Gabriel Mattioli, director de la Fundació Punt de Vista.

Con este reconocimiento a Bhuckory, entregado en colaboración con ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology: la sociedad de investigación en visión más prestigiosa del mundo), Barcelona se consolida como ciudad referente en el apoyo a la investigación científica y la innovación en salud visual a nivel internacional, según reivindica la Fundació Punt de Vista.

¿En qué consiste el avance?

Bhuckory aborda una de las principales limitaciones de los actuales implantes visuales, que se usan en países como España: la dificultad de miniaturizar los píxeles sin comprometer la funcionalidad. Hasta ahora, los implantes subretinales utilizaban píxeles planos de al menos 100 micrómetros, lo que limitaba la resolución visual que podían ofrecer. El equipo de Stanford ha desarrollado un implante con forma de panal tridimensional, que permite reducir el tamaño de los píxeles a 20 micrómetros sin perder su eficacia.

Mattioli creó hace seis años la Fundació Punt de Vista con el objetivo de impulsar la investigación contra las pérdidas de visión. De ella forman parte diferentes personas con discapacidad visual. El mismo Mattioli perdió en 2015 la visión en un ojo "por una lesión". "Hay muchísimas patologías de retina. Pero la que tiene más afectación es la degeneración macular asociada a la edad", cuenta. No obstante, como precisa Mattioli, esta mejora solo se ha testado, por el momento, en ratones. Lo siguiente es hacer el ensayo clínico en humanos. Para recaudar fondos para futuros proyectos, la Fundació Punt de Vista organizará su Gala Benéfica 2025 el próximo 6 de marzo a las 19 horas en las Cotxeres de Sants. La entrada es libre.

Acompañamiento

La enfermera Sònia Hernández es la responsable de Acompañamiento en la Fundació Punt de Vista. Se jubiló en 2013 a causa de una retinosis pigmentaria. Solo tiene cinco grados de campo visual. "Imagínate lo que es si lo normal es tener 180 grados. Es como ver por un agujero muy pequeño. Y es difícil que los demás entiendan lo que me pasa", cuenta. Por eso es voluntaria en esta entidad. Su tarea es poner en contacto a personas a las que acaban de diagnosticar la enfermedad con personas que ya llevan más tiempo diagnosticadas.

"Siempre tratamos de ponerlas en contacto con quienes han vivido la misma situación. Por ejemplo, a una persona con glaucoma le buscamos otro voluntario con glaucoma. Si tú pones a una persona que está viviendo una situación muy estresante con alguien que ya la ha vivido, puede sentirse entendida y anticipar un poco lo que vendrá después", asegura Hernández.

Son conscientes, dice, de que ni "curarán" al afectado ni les conseguirán una pensión. "Nuestro objetivo es que la persona afectada se encuentre en las mejores condiciones posibles para afrontar su proceso. No hacemos distinción en cuanto al grado de perdida de visión", dice esta enfermera. Entre los voluntarios de la Fundació Punt de Vista hay quienes sufren enfermedades, pero también personas que han perdido la visión por las balas de goma.