El mesotelioma, cáncer raro causado por el amianto, no desciende pese a la prohibición del material

Hay un tipo de cáncer con un marcado componente profesional y que afecta principalmente a un sector muy particular: el mesotelioma pleural (el de la pleura, la membrana que cubre los pulmones). El también denominado cáncer de pleura es un tumor raro (pero asociado a una alta mortalidad) y silencioso, y también la enfermedad más característica de la exposición al amianto (o asbesto), un mineral prohibido en España desde 2002 pero cuyas secuelas siguen presentes.

Trabajadores que pasaron su vida laboral en fábricas, industrias o talleres en los que el amianto era un elemento más del día a día son los grandes afectados por este tipo de tumor: al respirar estas fibras, que se enganchaban a la pleura, además de mesotelioma, también podían desarrollar enfermedades respiratorias o asbestosis pulmonar. El mesotelioma es, pese a su malignidad, un cáncer minoritario: el Institut Català d'Oncologia (ICO), el gran hospital monográfico del cáncer, ve alrededor de 20 casos al año. La incidencia es de 2,1 casos por cada 100.000 habitantes, y se prevé que en Europa sigan en aumento al menos hasta 2040. Este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Minoritarias.

Pese a los medidas de la Administración catalana por retirar el amianto de los espacios públicos, la incidencia del mesotelioma no baja. "Casi el 80% de los pacientes tienen antecedentes de contacto con el amianto. Pero en un 20% de ellos no queda clara esta exposición laboral: no logramos realizar esa trazabilidad. Y estos casos no descienden", explica Ernest Nadal, director científico del ICO, así como oncólogo médico especializado en tumores del tórax. Este especialista precisa que, aunque el mesotelioma también puede manifestarse en otras áreas del cuerpo (como el pericardio o el peritoneo), lo más habitual es que aparezca a la pleura.

Zonas industriales

El mesotelioma es una enfermedad "muy ligada" a las fibras del amianto. "Lo que vemos, desde hace años, es que tenemos pacientes que han estado muy expuestos. Por ejemplo, en la construcción, pero también otras personas que trabajaron en fábricas de frenos, en la orfebrería o en la metalurgia", cuenta este oncólogo. Además, los médicos empiezan a ver ahora casos de mesotelioma en las esposas de esos trabajadores. "Ellos traían a casa la ropa con las fibras, ellas la limpiaban y enfermaban", dice Nadal. La mayoría de enfermos que ve en su consulta proceden de áreas industriales: durante años este oncólogo vio un "goteo de casos" procedentes de la fábrica de Uralita de Cerdanyola del Vallès (esta es la ciudad de España con mayor incidencia de cáncer pleural) o de la fábrica La Rocalla de Castelldefels (que cerró en 2004), por ejemplo.

Pero reconoce, sin embargo, que hay también pacientes que "descolocan", ya que no han estado expuestos a estas fibras. "No hay un límite seguro de exposición al amianto: el amianto es lo que se denomina un carcinógeno —un agente causal de cáncer— de primer grado. No todo el mundo tiene la misma genética y puede ser que personas con una exposición más pequeña tengan más riesgo de desarrollar la enfermedad", señala este oncólogo, quien reconoce los "esfuerzos" de la Generalitat catalana para erradicar el amianto: en diciembre, el Govern aprobó un proyecto de ley para llevar a cabo este objetivo, tal como exige la Unión Europea. "Es importante que haya un compromiso de las instituciones para irlo retirando de forma segura. Se ha decidido empezar por los edificios públicos", recalca Nadal.

Los médicos no descartan que, entre esos pacientes que padecen mesotelioma y cuyo origen no es profesional, haya quienes vivan en edificios con uralitas o depósitos con amianto. "Comenzamos a sospechar que esta exposición ambiental tiene cierto peso", señala este médico. El amianto a menudo se mezclaba con el cemento (era el llamado fibrocemento) pero, pese a que las fibras son indestructibles, el cemento se va descomponiendo. Así es cómo esas fibras se van soltando. "Hay muchas placas instaladas en los edificios que se van deteriorando poco a poco".

El problema con el amianto es, pues, muy parecido al que existe con la contaminación. Los médicos saben que una parte de los cánceres se deben a la exposición ambiental, pero no es fácil demostrarlo. "El mesotelioma pleural es generalmente una enfermedad de gente mayor, que ronda los 70 años, ya que estas fibras necesitan tiempo para causar la enfermedad", dice Nadal.

Enfermedades "benignas"

El mesotelioma pleural maligno es un tumor que afecta a la pleura y puede causar metástasis en otros órganos. "En mi consulta diagnóstico mesotelioma, pero también veo otros pacientes que tienen otras enfermedades asociadas a la exposición al amianto y que son benignas", señala la neumóloga del Hospital de Bellvitge (L'Hospitalet) Susana Padrones. La mayoría de las veces, las enfermedades causadas por el amianto no son tumores malignos.

La enfermedad benigna por exposición al amianto más común son las placas pleurales. "Son placas calcificadas en la pleura. No dan síntomas cuando son pocas y pequeñas, pero indican que el paciente ha estado expuesto al amianto", dice Padrones. Sin embargo, a veces son grandes, y atrapan el pulmón provocando "restricción pulmonar". "La pleura es una membrana muy fina y muy elástica que rodea el pulmón, lo que permite que se pueda expandir con cada inspiración profunda y entre el aire en el pulmón. Esta restricción producida por las placas pleurales puede impidir que el pulmón se expanda con normalidad: por eso la persona expuesta al amianto y que tiene afectación pleural extensa no puede respirar con normalidad. Es una condición benigna, sin embargo puede producir síntomas en ocasiones, limitantes", apunta esta neumóloga.

Derrame pleural

Otra de las enfermedades que provoca el amianto es el derrame pleural benigno y "recidivante", que consiste en acumular líquido en la pleura. "Es benigno, y aparece y desaparece", apunta Padrones. El amianto también puede causar asbestosis pulmonar, una enfermedad en la que se acumulan fibras en el pulmón que, a su vez, producen una reacción inflamatoria persistente. En ocasiones es de carácter leve pero en otras, grave hasta el punto de producir mucha dificultad respiratoria y necesitar oxigenoterapia.

El Servicio de Neumología de Bellvitge es el que hace todos estos diagnósticos, incluido el del mesotelioma pleural maligno. "Nuestro trabajo como neumólogos es conseguir una biopsia de la pleura. Posteriormente, una vez confirmamos el diagnóstico, enviamos a los pacientes al oncólogo médico para recibir un tratamiento", apunta Padrones.

El mesotelioma es un tumor de mal pronóstico. La supervivencia global es inferior a dos años. Cuando se diagnostica normalmente la afectación pleural es extensa y la cirugía no es eficaz, ya que no puede resecar toda la enfermedad y no ofrece beneficios en cuestión de supervivencia respecto otros tratamientos como la quimioterapia o la inmunoterapia, que son las terapias habitualmente más utilizadas.