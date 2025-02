Un paciente con cáncer de pleura a causa del amianto: "Soplábamos el polvo y lo respirábamos, no había información"

Hace dos años que a Joan (nombre ficticio), que ronda los 70 años, le detectaron un mesotelioma (o cáncer de pleura: la membrana que reviste el pulmón) en el Institut Català d'Oncologia (ICO). Aunque ahora está jubilado, fue propietario de un taller de reparación de vehículos. De hecho, comenzó a trabajar mucho antes en este sector: a los 13 años. Toda su vida ha estado expuesto al amianto, un mineral prohibido en España desde 2002 y que, de manera lenta y silenciosa, ha acabado por hacerle enfermar.

"Abrí el taller de reparación de vehículos hace ya 50 años. En aquellos años no había mascarillas ni prevención de riesgos. En el cuerpo iba entrando todo lo bueno y todo lo malo. Y lo malo eran esas cosas que desconocías. Nadie te informaba de los productos químicos que llevaban los materiales", explica este vecino de Barcelona. En el taller de Joan había mantas con amianto, elementos que hace muchos años que dejaron de existir y que los trabajadores, entonces, utilizaban como protección por si saltaban chispas. El amianto era muy efectivo para "proteger" del fuego y del calor".

"Con esas mantas tapábamos los coches. Cogían mucho polvo y las sacudíamos. Luego respirábamos todo aquello sin saber que llevaban amianto". También había asbesto en las pastillas de freno de los coches, que generaban polvo. "Soplábamos y luego todo eso lo respirábamos. Antes había amianto en un montón de cosas, no solo en los tejados", añade.

El amianto, origen del cáncer

Como explica el oncólogo Ernest Nadal, director científico del ICO, aunque las pinturas (utilizadas en talleres de coches como el de Joan) también contienen elementos químicos, estas están más relacionadas con cánceres en las vías urinarias, no con el de pleura. "El mesotelioma es una enfermedad muy ligada a las fibras del amianto", señala Nadal, que trata a Joan.

"Empecé a ser consciente de la malignidad del amianto cuando se empezó a decir que podía producir cáncer. Lo que no me imaginaba es que vendría a mí. Yo también he sido fumador y me esperaba más un cáncer de pulmón, no de pleura", explica este paciente, quien se muestra muy agradecido al ICO y al doctor Nadal. La inmunoterapia logró pararle el tumor, aunque hace tres o cuatro meses comenzó con la quimioterapia. "Me está dando buenos resultados porque en el último TAC vieron que me había bajado el cáncer", asegura.

Pese a que le detectaron el tumor hace solo dos años, él ya hacía "10 o 15" que no trabajaba en el taller. El mesotelioma es un cáncer de desarrollo lento, que suele diagnosticarse en personas mayores que han estado mucho tiempo expuestas al amianto. "Hace cuatro décadas no había ningún tipo de información –insiste Joan–. También se trabajaba con fibra de vidrio, que luego se supo que era perjudicial para los pulmones. No había protección ni cultura de la prevención", se lamenta Joan.

