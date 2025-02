Jacobo Mendioroz: "Damos por hecho que la próxima pandemia será un virus respiratorio, pero ¿y si llega a través de mosquitos?"

Jacobo Mendioroz (Madrid, 1973) fue, durante la pandemia, el director de la Unidad de Seguimiento del Covid-19 en Catalunya. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, actualmente es el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de la Agència de Salut Pública. Conversa con EL PERIÓDICO con motivo de los cinco años del primer contagio del SARS-CoV-2 en Catalunya, que se produjo el 25 de febrero de 2020 en el Hospital Clínic de Barcelona.

La pregunta del millón, ¿habrá una nueva pandemia?

Yo creo que durante este tiempo ya hemos tenido unas cuantas. Hemos tenido el m-pox [la viruela del mono], la tosferina, hace poco la gripe… Aunque no han registrado tanto impacto [como con el covid], sí que vamos teniendo. Creo que, en general, se ha mejorado mucho en la capacidad de adaptación del sistema. Pero es difícil prever cómo será la próxima pandemia. Evidentemente, en un mundo en que existe el cambio climático y en que estamos más en contacto con otras especies animales, es más que probable que en algún momento haya pandemias.

¿Una pandemia por gripe aviar?

Siempre pensamos en un virus respiratorio, como podría ser la gripe aviar. Pero ¿y si viene por vectores, como mosquitos, o por aguas? Dependiendo del mecanismo de transmisión, las actuaciones serán muy diferentes. Una parte muy importante de lo que aprendimos durante la pandemia es cómo podemos escalar en recursos según las necesidades y luego desescalar, ya que tampoco tiene sentido estar dotados de unos recursos para dar una respuesta cuando no son necesarios. Pero sí que tenemos que ser capaces de aumentar las capacidades cuando sea necesario y luego volver a reducirlas cuando no lo sea.

Después del covid, ya hemos tenido unas cuantas pandemias: m-pox, tosferina, gripe…

¿Pero le preocupa la gripe aviar?

Sí, pero no sé cuál será la próxima pandemia. Si yo tengo que apostar por cuál será, pues ahora mismo tendría que decir la gripe aviar con un 90% de posibilidades. Ahora bien, a lo mejor este virus nunca muta lo suficiente como para transmitirse a humanos o, si lo hace, quizá con la vacuna que tenemos ya estamos protegidos. A lo mejor durante ese tiempo lo que cambia es el dengue que transmiten los mosquitos y se hace más mortal y acaba causando epidemias como la de Brasil o como la de Argentina, pero a gran escala y con una letalidad mayor. Es cierto que tiene más capacidad de producir una pandemia un virus que se transmite por vía respiratoria que uno que se transmite por contacto o por picadura de insectos.

Hay un 90% de posibilidades de que la próxima pandemia sea la gripe aviar: pero a lo mejor este virus nunca muta lo suficiente como para transmitirse a humanos o, si lo hace, quizá con la vacuna ya estamos protegidos

Vamos, que no se puede afirmar que vaya a haber una pandemia por gripe aviar, que tanto preocupa ahora mismo.

La ECDC [la agencia europea de salud pública] y la OMS están precisamente intentando saber cuál es el 'patógeno X', es decir, cuál podría ser, de entre todos los miles de virus y bacterias que tenemos, el que más potencial tiene de causar problemas graves. Esto aún no se sabe y lo están definiendo.

Una de las cosas que impulsó el covid fue el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, el Sivic, donde la ciudadanía puede consultar la evolución de los virus respiratorios.

El Sivic es, más allá de lo que se visualiza externamente, un sistema de vigilancia. Un sistema de protección. El Sivic intenta hacernos una foto de lo que está pasando. Si recuerdas, durante la pandemia había una época en la que, para saber cuántos casos de covid teníamos, se tenía que testear a todo el mundo y esto se reportaba desde múltiples sitios. Ahora mismo todo eso ya está automatizado.

Durante la pandemia, para saber cuántos casos de covid había, debíamos testear a todo el mundo y esto se reportaba desde múltiples sitios. Ahora ya está todo automatizado

¿El covid ha potenciado la vigilancia epidemiológica?

Yo diría que nos ha ayudado a gestionar mejor los recursos de los que disponemos para hacer una vigilancia más optimizada. Sí que ha servido para mirar desde una perspectiva más amplia qué se necesita a nivel de microbiología de clínica, de los centros hospitalarios, de la primaria, de las residencias, de las escuelas…

¿Los famosos rastreadores covid siguen existiendo?

Los rastreadores como tal no, pero el sistema de rastreo y toda la infraestructura informática y todos los protocolos que se tenían que utilizar están ahí. Se podría activar en 24 horas si hiciera falta.

O sea, ahora tenemos una serie de cosas que, en caso de una pandemia, se podrían activar más rápido.

Claro, porque no se tendrían que desarrollar desde cero. Tenemos una infraestructura tecnológica desarrollada en su momento para el covid que ahora no estamos utilizando porque no tenemos que dar respuesta a una pandemia.

Tenemos una infraestructura tecnológica desarrollada en su momento que no estamos utilizando porque ahora no es necesario

¿Cómo recuerda aquella época?

Teníamos mucha presión porque eran horas y horas de trabajo ininterrumpido. Un mes, dos meses... Pero cuando ya llevas ocho meses trabajando unas 12, 14 horas diarias, incluyendo fines de semana sin descanso, sin vacaciones, etcétera… Pues pesa.

Usted ha vivido pandemias en otros países.

La mayoría de las epidemias, y esto lo hemos visto muchas veces, destrozan al país. Se considera que el ébola provocó en África unas 10.000 muertes directas, pero muertes indirectas quizá hubo 100.000 más a causa de familias desestructuradas, pérdidas de puestos de trabajo, agujeros financieros, mortalidad de los profesionales... Tienes al sistema dedicado a una sola patología. Por eso una parte muy importante fue proteger el sistema sanitario de Catalunya y luego permitir que la sociedad volviera a funcionar con normalidad a pesar de haber tenido un exceso de mortalidad puntual. Y creo que basta con salir a la calle para ver que al sistema sanitario conseguimos protegerlo, y que hoy día podemos vivir con normalidad.

El trabajo silencioso de la salud pública no sale hasta que hay un gran desastre

¿La población valora más ahora la salud pública?

El trabajo silencioso de la salud pública no sale hasta que hay un gran desastre. ¿Por qué no tenemos polio en nuestro país? Porque hay campañas de vacunación. ¿Por qué podemos beber agua sin enfermarnos? Porque hay gente que hace los controles y las depuraciones de agua. ¿Por qué podemos comer comida y sin coger gastroenteritis...? Hay un trabajo que se ve menos, pero que tiene mucha visibilidad cuando hay un problema importante. Sí creo que esa concienciación ha hecho que se refuerce la salud pública con recursos humanos, mejores sistemas de información y con más planes de respuesta definidos.

¿Qué hemos aprendido del covid?

Me impresionó mucho la solidaridad. No hubo disturbios, no hubo quema de edificios, no hubo robos a gran escala, no se acabó destruyendo nuestra ciudad. En realidad, todo lo contrario: la mayoría de la gente quería colaborar. Eso no pasa siempre. Y también me sorprendió la capacidad de trabajo, durante horas infinitas, y el sacrificio de muchísimos profesionales de muchos ámbitos.

Suscríbete para seguir leyendo