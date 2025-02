Pablo Sánchez, creador de incubadoras de bajo coste: "He visto en África a prematuros en cajas de cartón o envueltos en papel de plata"

Pablo Sánchez Bergasa (Pamplona, 1993) es el fundador de la oenegé Medicina Abierta al Mundo, que fabrica incubadoras de bajo coste para países en vías de desarrollo. Por este proyecto, llamado 'In3ator', este joven ingeniero industrial, especializado en electrónica, acaba de recibir el Premio Princesa de Girona Social 2025.

¿Cómo nace In3ator?

De un viaje que hizo la Universidad CEU San Pablo a Sierra Leona. Hay estadísticas que dicen que un millón y medio de bebés prematuros mueren al año en todo el mundo por no tener una incubadora. Sobre todo en África, Latinoamérica y parte de Asia. Un bebé prematuro necesita una incubadora y una incubadora es un simulador de un vientre materno.

¿Y qué se hace en esos países donde no hay?

La alternativa muchas veces es poner al bebé en una caja de zapatos. Hemos llegado a ver incluso calabazas, las vacían y ponen ahí al bebé para intentar mantenerle la temperatura. O envueltos en papel de plata y con un radiador al lado. Un bebé cuando nace antes de tiempo, un prematuro, no controla su propia temperatura y muchas veces muere de hipotermia. Una incubadora lo mantiene caliente, entre otras cosas.

Un prematuro envuelto en papel de aluminio y situado cerca de una estufa porque en su hospital no hay incubadoras, en Camerún. / MEDICINA ABIERTA AL MUNDO

¿Por qué va su universidad a Sierra Leona?

Porque se hacía una expedición de médicos que iban a operar. Visitaron un hospital y vieron que los bebés que nacían no tenían nada y se morían. Entonces se lanzó la idea de hacer incubadoras de bajo coste. Un compañero llamado Alejandro hizo un prototipo muy básico. Esta idea tuvo repercusión en medios, yo me enteré del proyecto y dije: 'Oye, pues igual yo lo puedo llevar un poco más allá'.

"Las incubadoras profesionales o comerciales en España cuestan 35.000 euros. Y estas cuestan 350: cien veces menos"

¿Y qué hizo?

Me puse en contacto con él y empecé a liderar yo este proyecto. Empecé a involucrar a empresas y a centros de formación profesional para construirlas. Este proyecto empezó hace 10 años y hace siete entré yo. Hasta hoy.

¿Qué es una incubadora de bajo coste?

Es una simulación del vientre materno; una pequeña habitación. Las incubadoras profesionales o comerciales en un hospital como aquí en España cuestan 35.000 euros. Y estas cuestan 350, cien veces menos. No tienen las mismas prestaciones, pero sí las esenciales y las más importantes.

"Las fabricamos en centros de Formación Profesional de Salesianos en toda España"

¿Cuáles son?

Nuestra incubadora regula temperatura, la humedad y también tiene fototerapia. Esto es porque uno de cada 20 bebés tiene problemas de bilirrubina y con ponerles unos LED azules se curan. Estadísticamente uno de cada 20 prematuros se salva así. Y las incubadoras profesionales o las comerciales son más grandes, puedes meter a bebés más grandes, tienen filtros de aire para que el interior esté muy aislado, mejores materiales, tienen armarios para colocar los utensilios y ruedas para llevarlos de un sitio a otro. Nuestra incubadora es un pequeño cubículo para poder regular temperatura y humedad. La hemos reducido a lo más básico.

¿Y cómo las fabrican?

En centros de Formación Profesional de Salesianos en toda España. La sede más grande la tenemos en Pamplona, pero se hacen en 10 centros de Salesianos de España.

Las incubadoras de bajo coste diseñadas por Medicina Abierta al Mundo, en Camerún. / MEDICINA ABIERTA AL MUNDO

¿Cuántas incubadoras de bajo coste han fabricado ya?

Unas 200 en cerca de 30 países, casi todos del África subsahariana. Y luego también tenemos algunas en Latinoamérica, Ucrania y en las montañas de Nepal. Porque otra virtud de las incubadoras es que son muy fáciles de llevar: son plegables y caben en una maleta.

¿Y de qué puede servir que sean plegables?

Las han llevado en sus mochilas 'sherpas' –escaladores– por la montaña de Nepal a un hospital de Katmandú. En todo el mundo harían falta decenas de miles de incubadoras. Nuestro objetivo es llegar a ese millón y medio de bebés que las necesitan.

"Son plegables y las han trasportado 'sherpas' por las montañas de Nepal para llevarlas a un hospital de Katmandú"

¿Cómo será sostenible este proyecto?

¡Aún lo sé! Hasta ahora funcionábamos un poco con el boca-oreja. Era un proyecto que hacíamos en el tiempo libre: da para lo que da. Pero gracias al premio y dada la repercusión que está teniendo, he decidido dejar el trabajo, coger los ahorros y llevar el proyecto hasta donde se pueda. Me lanzo un poco a la piscina.

Necesita financiación para hacerlo posible.

Efectivamente. Hace falta dinero pero, sobre todo, hace falta localizar a gente que nos diga cómo llegar a esos lugares donde hacen falta incubadoras... El problema no es tanto fabricar decenas de miles de incubadoras, sino saber a dónde enviarlas.

¿Por qué se han centrado en este nicho, los prematuros?

Porque hemos visto que hay necesidad. La prematuridad es la mayor causa de muerte de niños de menos de cinco años en todo el mundo.

"Nuestra incubadora ha logrado salvar la vida a un prematuro de 500 gramos en Camerún"

De todo lo que has visto en África, ¿qué es lo que más le ha impactado?

El caso más extremo que hemos tenido fue un bebé nacido en Camerún con 500 gramos. Se considera prematuro por debajo de dos kilos, y este pesaba 500 gramos. Eso es el límite entre la vida y la muerte. Si este caso ya es muy complicado aquí, imagínate allá. Lo que hacían en el hospital era envolver al bebé en papel de plata y ponerle un radiador al lado. A algunos prematuros tan extremos les ponen una sábana encima y dejan que se mueran.

¿Y qué pasó con este bebé?

Justo había llegado una de las incubadoras que hacemos y lo colocaron en ella mientras no había otro prematuro. Las incubadoras tienen internet, por lo que yo desde aquí puedo ver la evolución. Y aunque me dijeron que el bebé se iba a morir, al mes y medio me enviaron una foto del niño: había sobrevivido.

"Sería genial tener acceso a Médicos Sin Fronteras para que lleven nuestras incubadoras a más destinos"

¿Cómo nace la oenegé Medicina Abierta al Mundo?

El primer prototipo de incubadora se hizo en 2015. En 2017 se empezaron a crear. Y en 2019 fundé la oenegé. Básicamente la creamos para amparar el proyecto de In3ator. Todavía no tenemos tiempo ni recursos para ponernos a hacer más cosas. Aunque tenemos ideas de hacer respiradores y luego también hay un pequeño proyecto para iluminar los pulmones de los neonatos. Para ajustarles la respiración asistida. Somos ocho voluntarios, de formación ingenieros, los que estamos en Medicina Abierta al Mundo.

¿Tienen previsto algún tipo de sinergia con otras entidades como Médicos Sin Fronteras?

Sería genial tener acceso a oenegés como esta que pudieran llevar nuestras incubadoras a destino.

¿Qué supone haber ganado el Premio Social Princesa de Girona 2025?

Es la oportunidad para llegar a ese millón y medio de prematuros. Por el momento hacemos 70 incubadoras al año. Pero hacen falta, como te decía, decenas de miles.