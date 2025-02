Los médicos avisan: "La eficacia del ayuno intermitente en la pérdida de grasa no ha sido estudiada lo suficiente"

Ante la avalancha de informaciones sobre los supuestos beneficios del ayuno intermitente, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha emitido un comunicado en el que avisa de que la "eficacia y seguridad" de este hábito en la "pérdida de grasa corporal no han sido estudiadas lo suficiente".

Los epidemiólogos -cuyo función es estudiar los acontecimientos relacionados con la salud de las poblaciones- indican que los estudios realizados sobre el efecto del ayuno intermitente en la pérdida de peso son, de momento, "contradictorios" y las discrepancias "pueden deberse a diferencias en las poblaciones estudiadas y en las configuraciones de ayuno investigadas".

De hecho, hay muchos tipos de ayuno, aunque lo fundamental de esta práctica consiste en limitar la ingesta de alimentos en ventanas de entre cuatro y doce horas, con el fin de mejorar la salud metabólica.

Según el posicionamiento del grupo de trabajo sobre nutrición de la SEE, aunque las evidencias no son aún sólidas, sí que "parece que el ayuno es más efectivo en adultos jóvenes y de mediana edad". Sin embargo, "no se ha observado un beneficio significativo de esta estrategia en personas mayores, en parte, por la limitada potencia estadística de los estudios existentes".

Asimismo, los epidemiólogos indican que si hasta el momento el ayuno intermitente se ha demostrado eficaz en la pérdida de peso y el índice de masa corporal en algunas personas con sobrepeso y obesidad, "se debe, probablemente, a que los procesos metabólicos se ordenan mejor con los ritmos circadianos -que regulan los cambios entre el día y la noche- del organismo".

El ayuno más beneficioso

A su juicio, este hábito contribuye a reducir la ingesta calórica entre un 20% y un 30%, debido a la menor frecuencia de ingesta de alimentos, "siendo las ventanas de ingesta de entre seis y ocho horas las más efectivas para reducir la grasa corporal". Además, indican, cuando se combina con ejercicio, el ayuno intermitente disminuye la grasa sin alterar la masa total, "probablemente por la retención de masa magra".

Por otro lado, avisan, aunque esta práctica "no parece afectar a los niveles de lípidos en sangre de manera significativa", algunos estudios reportan un aumento de los niveles de LDL, el llamado colesterol malo, como efecto transitorio.

Por todo ello, subrayan que si se decide llevar a cabo ayuno intermitente, se haga "bajo supervisión médica y adaptándolo a las características del individuo" para maximizar su beneficio. Y que siempre se realice con alimentos saludables, controlando el tamaño de las porciones a ingerir y evitando los snacks y alimentos procesados.