¿El cortisol hace engordar? Verdades y mentiras sobre la hormona del estrés, último filón de la industria del bienestar

El cortisol es una hormona vital asociada al estrés y producida por las glándulas suprarrenales, ubicadas sobre los riñones. Sus niveles pueden aumentar cuando estamos estresados. Sin embargo, recientemente se ha convertido en el último filón de la industria del bienestar y genera mucho debate en las redes sociales. Sus presuntos (y falaces) efectos –a los que se le atribuye de hinchazón abdominal o facial a cansancio o tristeza– protagonizan desde consejos de 'tiktokers' hasta instrucciones sobre cómo rebajarlo: desde hacer ejercicio y llevar una buena alimentación a ingerir un sinfín de compuestos vitamínicos e incluso "gestionar bien el tiempo y meditar".

El furor del cortisol genera confusión y malinterpretaciones, alertan los especialistas. ¿Qué hay de verdad y de mentira en torno a la hormona del estrés?

"Forma parte de la normalidad que el cortisol aumente en situaciones de estrés", explica de entrada la endocrina Anna Aulinas, coordinadora de la Unidad de Enfermedades Hipofisarias en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

Pero, al margen de esta realidad, existe la enfermedad llamada síndrome de Cushing, causada por un aumento del cortisol en sangre de forma prolongada y que puede provocar desde aumento de peso y obesidad abdominal hasta oesteoporosis. El estrés, pese a que hace aumentar los niveles de cortisol, raramente provoca el síndrome de Cushing, en contra de lo que afirman algunos mensajes vistos en las redes. "La causa más común de este síndrome es farmacológica [es decir, de origen exógeno] –señala la doctora Aulinas–. Está relacionado con la toma crónica de corticoides para enfermedades inflamatorias como la artritis, para el asma o en personas trasplantadas". Aun así, el síndrome de Cushing endógeno (esto es, por causas no farmacológicas) es "muy raro". El estrés, insisten los médicos entrevistados para este reportaje, "muy raramente causa el síndrome de Cushing". "Esta enfermedad no se produce por un determinado estado de ánimo", dice el endocrino Albert Goday.

Los síntomas del síndrome de 'Cushing', explica esta médica, son el aumento de peso, la obesidad abdominal, la atrofia de las extremidades inferiores, las estrías gruesas en el abdomen, la cara de "luna llena" ("redonda y roja": en las redes hablan de "cara de 'Cushing'"), el acné (en las mujeres), la piel fina con mucha "fragilidad capilar" (las personas con esta patología se hacen hematomas muy fácilmente) y la osteoporosis.

El síndrome de Cushing, aclara esta endocrina, "no está aumentando". De hecho, se está reduciendo el consumo de corticoides debido a que están disminuyendo los "pacientes corticoides crónicos" y también a que los tratamientos son cada vez "mejores".

En todo caso, el síndrome de Cushing es una enfermedad que poco o nada tiene que ver con vivir una época de estrés. "Los médicos ven a menudo pacientes con depresión mayor o ansiedad que tienen niveles de cortisol muy altos. Esto no quiere decir que tengan una enfermedad", apunta Aulinas. Esto es precisamente el 'pseudocushing': tener un cortisol alto sin manifestaciones físicas de Cushing. También se ve en embarazadas y en pacientes con anorexia nerviosa. "Pero es una línea muy fina –reconoce–, pues los Cushing, los pacientes que tienen un exceso de cortisol, a menudo están muy mal psiquiátricamente y a causa de ello tienen más ansiedad y depresión".

Además del Cushing causado por fármacos, existe el Cushing endógeno, que se produce cuando el propio cuerpo produce grandes cantidades de cortisol, habitualmente por el desarrollo de un tumor en la hipófisis, la principal glándula del sistema endocrino ubicada en la base del encéfalo, por encima y detrás de la nariz. El tumor se origina cuando la hipófisis genera niveles muy altos de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH). ¿Y qué relación tiene una glándula del cerebro con las glándulas suprarrenales, que está encima de los riñones? Pues que la ACTH es la responsable de indicarles a las glándulas suprarrenales que produzcan el cortisol. También el síndrome de Cushing puede ser producido por lestiones (o tumores) en las glándulas suprarrenales que producen un exceso de cortisol, y otras enfermedades muy poco habituales.

"El hipercortisolismo endógeno es también una forma de síndrome de Cushing. En la mayoría de los casos no se sabe por qué se produce el tumor, y en ocasiones se han encontrado mutaciones somáticas y raramente germinales. y se produce por mutaciones somáticas. Es un tumor, pero la gran mayoría no son canerígenos. El tratamiento normalmente es quirúrgico, pero también hay fármacos que ayudan a regularlo", dice Aulinas. No se sabe cuántos casos de Cushing endógeno (es decir, con un tumor) hay en Catalunya, pero esta médica calcula que hay unos "25 o 30 casos nuevos" al año. Su incidencia es "mucho menor" que la del Cushing por causas farmacológicas.

¿Por qué, si el síndrome de 'Cushing' no aumenta, se habla ahora más de esta patología hasta hace poco desconocida? "Porque han aparecido 'influencers' del Cushing. Pacientes que se abren cuentas en redes sociales con muchos seguidores. Los Cushing están muy desesperados porque es una enfermedad muy rara que cuesta mucho diagnosticar", señala Aulinas, quien, aun así, llama a "no crear una alarma social", pues el cortisol es una "hormona vital", necesaria para vivir. "El cortisol nos prepara para situaciones de alerta. Es una hormona de supervivencia y adaptación. Me preocupa más que un paciente ingresado tenga un cortisol bajo", añade.

No hay que tener miedo al cortisol, insisten los médicos. Aunque la secreción del cortisol está principalmente asociada al estrés, esta hormona se produce "de manera circadiana", es decir, "es más alta por la mañana y mucho más baja por la noche, sin luz", como explica la endocrina del Hospital Clínic (Barcelona) Felicia Hanzu, coordinadora del área de Neuroendocrinología de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Hanzu añade que el cortisol "controla y regula" todo lo que tiene que ver con el metabolismo: la presión arterial, el peso y la respuesta inmune. Además, también tiene una "potencia antiinflamatoria".

"Sin cortisol no podemos vivir. Entre estrés y cortisol hay una relación de ida y vuelta", insiste Hanzu. Según Albert Goday, jefe de sección emérito del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar (Barcelona), sorprende que ahora esté "de moda" cuando se trata de una hormona que se conoce desde hace "muchísimo tiempo". "Al contrario del síndrome de 'Cushing', cuando falta esta hormona se produce la enfermedad de Addison. Las personas que tienen esta enfermedad están muy apagadas, tienen pocas ganas de hacer cosas, de comer, malestar en la barriga y tensión baja. Pero con el tratamiento las cosas mejoran", dice Goday, quien advierte de los "peligros" de las redes sociales. "Me preocupan las noticias falsas. La gente se asusta al pensar que tiene una enfermedad", concluye.