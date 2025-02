Un 56% de los nuevos médicos colegiados en Barcelona en 2024 son extracomunitarios

Un 56% (es decir, más de la mitad) de los nuevos colegiados del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) en 2024 fueron médicos extracomunitarios, según cifras facilitadas a EL PERIÓDICO por la propia entidad. Aunque el COMB habla de "médicos extracomunitarios", reconoce que la "mayoría" proceden de Sudamérica y, en concreto, de países como Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba y Perú. Un 20% de este 56% ha manifestado que hará el MIR.

Este porcentaje revela una tendencia que se hizo evidente hace unos 10 años en Catalunya y España, y que se ha ido incrementando. En el COMB hay colegiados unos 42.557 médicos, de los cuales están activos 32.113 (hay médicos jubilados que siguen vinculados a este organismo). El año pasado, del total de colegiados activos, el 30% eran extracomunitarios. Algunos de estos, señala el colegio de médicos de Barcelona, tiene el MIR, pero otros no. Del total de colegiados (tanto activos como jubilados), un 25% eran el año pasado extracomunitarios.

"Aquí tenemos gente que quiere hacer Medicina y no puede. Y luego vamos fuera a buscar médicos: algo no estamos haciendo bien" Jaume Sellarès — Vicepresidente del COMB

"Más de la mitad de los nuevos colegiados del COMB vienen de fuera. Hace 10 años, eran el 35% o 40%. En estos 10 años, ha ido aumentando y ya estamos en valores del 56%", explica el vicepresidente del COMB, Jaume Sellarès. "Nos pasa a nosotros y a países del entorno", añade.

Dificultades para estudiar Medicina

Sellarès señala varios aspectos que explican el fenómeno. El primero, que el alumnado en España tiene "enormes dificultades" para entrar en las facultades de Medicina porque las plazas son limitadas y las notas de corte para acceder a ellas son muy altas. "Aquí tenemos gente que quiere hacer Medicina y no puede. Y luego vamos fuera a buscar médicos: algo no estamos haciendo bien", reflexiona Sellarès. Apunta, además, un dilema ético, y es que estos médicos extracomunitarios "son más necesarios en sus países [con menos recursos] que aquí". "Vamos allí a buscarlos porque son baratos. Y luego aquí no los cuidamos mucho", admite Sellarès.

A algunos de estos médicos, con una especialidad reconocida en su país de origen, el Ministerio de Sanidad les reconoce el título de médico, pero no de especialista. "Algo no estamos haciendo bien. Hay mucha lentitud para reconocerles la especialidad". El vicepresidente del COMB señala que la Administración "no va a Canadá o Alemania" a buscar médicos, sino que buscar "médicos baratos" en Sudamérica. "Los del América del Norte no vienen a España porque en sus países cobran mucho más", apunta.

Según Sellarès, falla la "planificación y coordinación" del sistema de salud. "Y falla el Ministerio de Sanidad, que es el que convoca las plazas MIR", añade. Niega Sellarès que la formación de estos médicos extracomunitarios sea "peor" que la nuestra. "No depende tanto de los países de los que vienen como de sus universidades. Para homologarles el título, Sanidad compara el programa de formación de su universidad con el de España. Si es similar, se lo reconoce. Si hay algunas diferencias, el médico ha de hacer rotaciones para formarse. Si no se parece en nada, no les reconoce el título", asegura Sellarès. "No porque vengan de fuera son peores médicos, sino que la cosa tiene que ver con si han seguido este proceso de homologación", concluye.

