Los séniors de entre 55 y 75 años ya cuidan más de los padres que de los nietos

Lejos de los estereotipos en torno a la madurez y a la vejez, los españoles de entre 55 y 75 años consideran que tienen un buen estado de salud (lo puntúan con un 7,2 sobre 10), se cuidan, hacen deporte, mantienen las salidas y contactos sociales, se sienten vitales y hacen planes futuros, según el estudio 'Séniors y salud en España' presentado este jueves.

Uno de los datos más llamativos del informe es muy pocos necesitan ayuda para su día a día y, la mayoría, se sienten realizados precisamente al prestar ayuda a personas de su entorno. De hecho, un 12% cuida de sus padres, dado que la encuesta se ha efectuado en personas de entre 55 y 75 años y que, debido a la longevidad de la sociedad española actual, pueden tener padres en la década de los 80, los 90 o más que necesiten ayuda.

Es incluso un porcentaje ligeramente superior al de los séniors que cuidan a sus nietos (el 11%), dado que con la caída de la natalidad y el retraso en la maternidad muchos de ellos quizá aún no tengan hijos con descendencia.

La población sénior percibe que tiene buena salud, a la que puntúan con un 7,2 sobre 10, aunque el bienestar emocional, al que otorgan un 4,4, es la asignatura pendiente

En cualquier caso, la conclusión principal del estudio es que la población en esta franja de edad percibe que tiene buena salud, a la que puntúan con un 7,2 sobre 10, aunque el bienestar emocional (al que otorgan un 4,4) es la asignatura pendiente. Ahora bien, la percepción varía en función de las enfermedades que sufren, sus capacidades, hábitos o actividades. El 75% sufre alguna patología, pero la mayoría no son graves, destaca la hipertensión, el colesterol alto y la artrosis o artritis.

"La vertiente positiva es que sufrir alguna de las enfermedades crónicas más frecuentes no les impacta negativamente en su percepción de salud, pero eso no quiere decir que no tengan que tomar medidas para controlarlas, por el riesgo cardiovascular", avisa Eva Arranz, coordinadora del estudio y doctora de Fundación Mapfre, que ha llevado a cabo la investigación en colaboración con la Fundación IDIS y Lukkap, con un total de 2.596 entrevistas.

El 60% de la población entre 55 y 75 años considera que en los últimos años no ha disminuido sus capacidades, ni físicas, ni mentales

3 de cada 20 sí tienen patologías graves y las que impactan más negativamente en su percepción de salud son las enfermedades pulmonares, el ictus o el cáncer. Pero un 25% no sufre ninguna dolencia crónica. Además, el 60% considera que en los últimos años no ha disminuido sus capacidades, ni físicas, ni mentales.

Hábitos de vida

Ante ello, la media de visitas al médico es de tres veces al año, incluyendo los cribados que se realizan en ginecología o urología, lo que en opinión de Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, "rompe con el estereotipo de que las personas mayores están todo el día en el médico". "Los séniors van poco al médico y si van es porque quieren prevenir futuros problemas", subraya.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que las personas a partir de los 55 años cuidan su salud y tienen hábitos de vida saludables. El 86% come comida casera, el 80% toma regularmente frutas y verduras y en torno al 60% evita los alimentos procesados y dulces. Al mismo tiempo, la mitad hace deporte, aunque el más habitual es andar y solo el 25% hace ejercicios de fuerza dos veces o más a la semana, un hábito recomendado.

Un 43% no consigue dormir las horas recomendadas y un 67% no se despierta descansado cinco o más días a la semana

El informe también analiza la calidad del sueño y pone de manifiesto que cuanto más les cuesta dormir, peor es su percepción sobre su salud. Es una otra de las asignaturas pendientes porque un 43% no consigue dormir las horas recomendadas (entre siete y ocho horas) y un 67% no se despierta descansado cinco o más días a la semana.

Vitalidad e ilusión

Pese a ello, la generación a punto de retirarse o que ya disfruta de la jubilación tiene sensación de vitalidad, ilusión respecto a planes futuros, se sienten valorados y que no están solos. Asimismo, indican que les gusta compartir comidas, viajar, realizar actividades culturales, al aire libre y en comunidad. "Estas actividades les ayudan a cuidar su mente aunque no se den cuenta y por eso otorgan baja puntuación a su bienestar emocional, porque todavía no identificamos qué tareas nos ayudan a mantenerlo", ha aclarado Palacios.

Por comunidades, no existen grandes diferencias y en casi todas las regiones la población consultada otorga una nota media cercana al siete a su salud. Las autonomías con mejor puntuación son Navarra (con una nota de 7,5), La Rioja y Madrid, ambas con un 7,4; mientras que Canarias, (6,8) y Asturias (6,9) se sitúan un poco por debajo de la media nacional. En Catalunya, los séniors puntúan con un 7,1 sobre 10 a su salud.