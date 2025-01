Un estudio alerta de la necesidad de que los mayores de 65 se vacunen contra el pneumococo

Un estudio liderado por investigadores del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB), el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y el área de enfermedades respiratorias del CIBER (CIBERes) ha reafirmado la necesidad de vacunar a los mayores de 65 años y a otros colectivos de riesgo contra enfermedades neumocócicas invasivas como son la neumonía o la meningitis. El trabajo ha puesto de manifiesto la resiliencia de algunas variantes genéticas del neumococo incluidas en la vacuna que se utiliza en niños. A su vez, ha alertado sobre la importancia de vigilar los serotipos emergentes de la bacteria Streptococcus pneumoniae no incluidos en las vacunas actuales. Los resultados obtenidos se han publicado en la revista Journal of Infection and Public Health.

Streptococcus pneumoniae es una bacteria oportunista que forma parte de la flora bacteriana natural de las vías respiratorias. Sin embargo, también es responsable de una gran variedad de cuadros clínicos e infecciosos, que cuando son graves caen bajo el paraguas de las enfermedades neumocócicas invasivas. La neumonía y la meningitis son algunas de las manifestaciones más severas de este tipo de patologías, pudiendo llegar a ser mortales. En este sentido, no es casualidad que esta bacteria continúe siendo la principal causa de mortalidad en enfermedades respiratorias en todo el mundo.

El estudio que se ha hecho público ha recogido más de 650 casos de pacientes con enfermedades neumocócicas invasivas, siendo la neumonía el principal foco de la infección neumocócica. Además, ha analizado la resistencia a los antibióticos y la caracterización genética de las cepas responsables de la patología mediante una secuenciación completa del genoma.

Los resultados obtenidos han subrayado la capacidad del neumococo para evolucionar y adaptarse, lo que pone de manifiesto que es necesario mantener una vigilancia constante y una actualización de las estrategias de vacunación.

Caracterización genética y emergencia de nuevos serotipos

Actualmente, se han descrito más de 100 variantes genéticas de Streptococcus pneumoniae, conocidas como serotipos, que presentan diferencias en cuanto a la capacidad de invasión y mortalidad asociada. A lo largo de los años, se ha visto cómo la vacunación ha provocado cambios en la epidemiología del neumococo y sus serotipos, variando la presencia de estos.

Ahora, este estudio ha identificado nuevos cambios, destacando la persistencia de algunos serotipos incluidos en la vacuna PCV13, que se usa en niños. Entre estos se encuentra el serotipo 3. Además, la investigación ha constatado que han aparecido nuevos linajes, como en el caso del serotipo 4. También ha concluido que se han incrementado los serotipos no incluidos en la vacuna PCV13, como el serotipo 8. "Estos nuevos linajes emergentes están contribuyendo al aumento de las enfermedades neumocócicas invasivas, alcanzando niveles que se acercan a los de la época prepandémica, y enfatizando así la importancia de realizar una caracterización genética para conocer las características de los linajes con mayor capacidad de diseminación", han señalado los investigadores.

Vacunación de adultos vulnerables

A pesar de los avances en la vacunación infantil y el impacto beneficioso que ha tenido para la protección en adultos, la carga de las enfermedades neumocócicas invasivas en adultos continúa siendo significativa. En particular, el serotipo 3 sigue siendo uno de los principales causantes de enfermedades graves en adultos. Por esta razón, el estudio ha señalado que es imprescindible aumentar las tasas de vacunación en adultos, especialmente tras la introducción de las nuevas vacunas de mayor cobertura, primordialmente en personas mayores de 65 años, inmunodeprimidos y aquellos con comorbilidades.

El trabajo, que se ha hecho público este jueves, se ha llevado a cabo entre los años 2019 y 2021. Forma parte de una investigación colaborativa que se enmarca en la Línea de Neumonía de CIBERes y que ha contado con el financiamiento del Instituto de Salud Carlos III. Desde hace más de doce años, participan en este proyecto hospitales de diferentes regiones del Estado como el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Universitario de Donostia, el Hospital Vall d'Hebron, el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí, el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, o el Hospital Universitario de Bellvitge.