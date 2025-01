El "chupete digital" y comer con la tele encendida: la primaria alerta de los riesgos de las pantallas en sus pacientes pediátricos

Padres y madres que les dan a sus bebés el móvil para que no lloren en el momento en que la enfermera se dispone a administrarles las vacunas de los 12 meses. Salas de espera de consultas médicas completamente en silencio donde aguardan pacientes —tanto adultos como niños— que no levantan la vista ni cuando los llama el médico porque están completamente absortos en sus teléfonos. Progenitores que aparecen en el centro de salud con su bebé en cuyo carrito va una sujeción con el móvil, mientras el niño mira la pantalla y la madre alega que así está "más relajado".

Estas situaciones, que los sanitarios ven en su día a día, es lo que ha impulsado al Institut Català de la Salud (ICS) a realizar un estudio sobre la exposición de los menores a las pantallas. La investigación, realiza en 2023 en 1.500 familias de El Prat de Llobregat (Barcelona), se acaba de publicar en la revista científica de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y concluye que el 68% de los menores partícipes en la encuesta tuvieron el primer contacto con las pantallas digitales (televisión, tabletas, ordenadores, 'smartphones'...) antes de los dos años de vida.

"A raíz de las situaciones que veíamos en el CAP, quisimos estudiar cómo se estaban usando las pantallas en nuestra población. Y hemos visto que el adulto da el móvil al niño sin criterio y sin saber", asegura a este diario Emi Ruiz, enfermera del CAP Disset de Setembre, en El Prat. Según los resultados de este estudio, la mayoría de los menores de 12 años consumen más de dos horas de pantallas digitales en un día festivo, un uso "excesivo" si se tiene en cuenta que los expertos apuntan que un bajo consumo está por debajo de las dos horas al día en fines de semana y menos de una hora entre semana.

Más de dos horas diarias en festivos

Concretamente, un 42,3% de las familias encuestadas manifestaban que los pequeños estaban frente a estos dispositivos entre dos y cuatro horas diarias en festivos, un 14% estaba entre cuatro y seis horas y, en menor medida, un 4,67% consumía más de seis horas al día. Por el contrario, en el caso de los días laborables, la mayoría de los menores de 12 años cumplen con las recomendaciones de consumir menos de una hora de pantallas digitales: un 44% estaban por debajo de ese tiempo y un 8,5% directamente no se conectaba. Ahora bien, del total de encuestados, un 36,5% reconocía que los pequeños se conectaban hasta dos horas en un día de colegio.

Además, según este estudio, un 95% de las familias entrevistadas declararon saber que las pantallas podían provocar trastornos de salud mental, adicciones y TCA en sus hijos e hijas pero, pese a ello, un 45% de estos adultos consideraban que su hijo hacia un uso excesivo de las mismas. "Saben que es malo y, aun así, las utilizan", dice Ruiz.

Otras conclusiones que se extraen del estudio es que el 61% de los niños miran pantallas mientras están comiendo y que el 33% adquiere su primer móvil entre los 10 y 11 años. "El 61% de los niños entrevistados, de 0 a 12 años, comen delante de la tele y esto es grave porque el momento de la comida debe ser un momento para compartir a nivel familiar, de explicarnos cómo ha ido el día. Comer en familia es un protector de salud mental", asegura Ruiz.

Un "plan digital familiar"

Según ella, el estudio refleja que es importante crear un "plan digital familiar". "Son acuerdos que toda la familia debe cumplir, por ejemplo, que no haya móviles en la mesa a la hora de comer o que los móviles no entren en las habitaciones por las noches, que se queden cargando en el salón", apunta esta enfermera, quien recuerda que los informes médicos recomiendan que, de los 0 a los 3 años, no haya "ningún tipo de consumo de pantallas" y que, de los 3 a los 6, debe "limitarse mucho".

Por último, esta sanitaria también pone el foco en el "chupete digital". "Cuando el niño llora, rápidamente muchos padres les dan el móvil porque sabemos que se calmará. Nos encontramos mucho en la consulta a niños de 12 meses que vienen a ponerse las vacunas que les toca y sus familias les dan el móvil para que no llora. Nosotros les decimos que no lo hagan", concluye Ruiz, quien pide a los padres, madres y tutores legales que tomen "conciencia" sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías y sean un "referente" para sus pequeños.