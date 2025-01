Catalunya realizó 1.344 trasplantes de órganos en 2024, el tercer mejor año de su historia

Catalunya realizó, el año pasado, un total de 1.344 trasplantes de órganos (un 3,5% menos que en 2023, cuando fueron 1.393), lo cual representa una media de 3,7 intervenciones al día, la tercera mejor cifra de su historia. Además, 2024 fue el segundo mejor año de la historia en donación cadáver (un total de 381, tres menos que en 2023), según cifras de la Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt). "Este año nos hemos quedado muy cerca de crecer más que el año pasado. Estas cifras siguen siendo extraordinarias. Hemos tenido", ha destacado el director de la Ocatt, Jaume Tort. España, con Catalunya a la cabeza, sigue siendo líder mundial en trasplantes.

Pese a que algunas cifras han bajado (además de las mencionadas, en 2024 hubo 46 donantes cadáver por millón de población, frente a los 51 de 2023), Tort ha destacado que esto se debe porque Catalunya crece año tras año en población, por lo que algunas tasas bajan, y también que se hacen "muchas más entrevistas". "Hemos tenido tres donantes cadáver menos, pero hemos hecho muchas más entrevistas. El resultado es magnífico", ha dicho Tort, quien no ha descartado que Catalunya haya "tocado techo". "Lo tendremos que ver. También es verdad que están llegando nuevas tecnologías que están ayudando, pero sin duda estamos muy arriba".

Órganos y hospitales

Por tipo de órgano, en 2024 aumentaron de forma importante los trasplantes cardíacos (un total de 65, un 16% más que el año previo) y los pancreáticos (39: un 18,2% más), y en menor medida los pulmonares (105, un 2,9% más). Por el contrario, se han reducido ligeramente los trasplantes hepáticos (224, un 0,9% menos) y los renales (911, un 6,7% menos).

Enric Peso, presente en la rueda de prensa de este miércoles, es uno de los pacientes que fueron trasplantados en Catalunya el año pasado, y que vio cómo su vida se salvaba gracias a la generosidad de un donante anónimo. "Mi familia creyó que me moría, pero hace nueve meses me trasplantaron el hígado y ahora estoy como si nada. Hasta he empezado a entrenar un poco", ha relatado Enric, emocionado, a los periodistas.

Por hospitales, Vall d'Hebron ha liderado, un año más, los trasplantes del territorio: hizo un total de 390 intervenciones (343 en adultos y 47 en niños). Lo han seguido el Clínic (317 trasplantes) y el Hospital de Bellvitge (285). Además, la Ocatt destaca que 2024 fue el tercer mejor año en número de trasplantes pediátricos realizados, con 54 intervenciones: 23 de riñón, 21 de hígado, ocho de corazón y dos de pulmón.

En el caso del trasplante hepático, la consolidación hace años del 'split', técnica que permite realizar dos trasplantes con un solo hígado (normalmente a un niño y un adulto), ha contribuido significativamente al aumento de la actividad y a reducir al mínimo la lista de espera, como explicaba EL PERIÓDICO en este reportaje.

A 31 de diciembre de 2024, había más de 1.400 personas en lista de espera, la mayoría de las cuales (1.304) esperaban un riñón. Además, 36 esperaban un hígado; 25, un corazón; 57, un pulmón; y 19 un páncreas. De estas personas, 13 eran niños.

Donación tras la eutanasia

Además, 34 personas han donado sus órganos después de pedir la eutanasia (la PRAM: prestación de la ayuda para morir) desde la aplicación de la ley. 13 de estos casos fueron el año pasado y gracias a su generosidad se han podido realizar unos 115 trasplantes. "Un único donante puede salvar hasta ocho vidas con la donación de sus órganos, y puede mejorar la vida de hasta 100 personas con la donación de tejidos", ha destacado por su parte Belén Garcés, coordinadora de trasplantes del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona).

Como dato negativo, han vuelto a aumentar, otro año más, las negativas a la donación: un 25,8% de familias dijeron que no en 2024, el porcentaje más alto de la historia. La Conselleria de Salut está estudiando las causas, que pueden deberse a que cada vez hay más personas no nacidas en España que residen en Catalunya y que no están tan familiarizadas con esta realidad social. "También es verdad es que cada vez nos aproximamos a más familias. Las negativas aumentan, pero es que antes no preguntábamos tanto. Y también, cada vez más, tenemos más donantes añosos", ha explicado la doctora Garcés.

Más tejidos y células

En 2024, un total de 16.082 pacientes se beneficiaron de los tejidos distribuidos por el Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya, obtenidos gracias a la donación cadáver. El BST gestionó un total de 2.061 donantes (un 9,7% más que en 2023), de los cuales se consiguieron 2.863 tejidos, un 5,3% más. En total se obtuvieron 2.036 córneas, 270 piezas de tejido cardiovascular, 312 de tejido musculoesquelético y 245 de piel.