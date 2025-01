La gripe en Catalunya aumenta un 50% en una semana, pero la tasa vacunal es 4 puntos menor que en 2021

La gripe sigue disparada en Catalunya: los contagios han aumentado en un 50% respecto a la semana anterior y el nivel de transmisión ha pasado de moderado a "muy alto", según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) correspondientes a la semana del 6 al 12 de enero. A esto se suma, advierte el epidemiólogo Joan Caylà, que la cobertura vacunal ante este virus respiratorio, el predominante este invierno (el covid-19 está siendo casi residual), es insuficiente. La Conselleria de Salut espera el pico de gripe para la semana del 20 de enero, como explicaba este diario la semana pasada.

"En España, desde 2021, ha ido bajando la cobertura vacunal contra la gripe [la situación extrapolable a Catalunya]. En la temporada del 2021-2022, la tasa entre los mayores de 65 años eran del 69,5%; en la del 2022-2023, un 68,4%; en la del 2023-2024; un 65,9%. Y ahora aún no tenemos cifras porque no ha acabado el otoño, pero el porcentaje sigue bajando", advierte este miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

En Catalunya, según los últimos datos del Sivic, la cifra de casos de gripe asciende a los 18.848 casos para la segunda semana del año, con 375 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la primera era de 12.565.

Las hospitalizaciones con muestra positiva se mantienen "estables", un 74% de las cuales son en mayores de 60 años, y el pico epidémico continúa en fase ascendente y seguirá aumentando de intensidad, advierte el Sivic. "La presión hospitalaria era intermedia. Si consiguiéramos mejorar la cobertura vacunal, también disminuiría la presión hospitalaria", señala Caylà. Las Urgencias de hospitales como el Clínic acumulan demoras de entre 8 y 10 horas, según fuentes de este diario.

Según este epidemiólogo, la situación de este invierno es "nueva", ya que hay "mucha más gripe que covid". "Es una situacion nueva y habrá que ver qué pasa cuando baje la gripe; es decir, si entonces será cuando suba el covid", advierte. Lamenta, además, que "fracasara" el mes pasado el Plan común de infecciones respiratorias planteado por el Ministerio de Sanidad. Este plan, presentado en octubre, englobaba una serie de recomendaciones, como por ejemplo el uso de la mascarilla para anticiparse a los distintos escenarios.

Nivel "alto" de IRA

Según los últimos datos del Sivic, la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) en Catalunya es de 986 afectados por cada 100.000 habitantes, equivalentes a 78.964 casos, superando durante la semana el nivel "alto" de transmisión.

La gripe continúa siendo el virus predominante entre las IRA, con un 38% de las muestras, seguido del riovirus (14,7%) y del VRS (8,6%); en la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran la gripe A como la más circulante (37% de las muestras), seguido de la gripe B (25,7%) y del VRS (4%).

El nivel de transmisión del covid-19 se mantiene a nivel basal con una incidencia estimada de 25 casos por 100.000 habitantes, aunque el número de hospitalizaciones con muestra positiva por esta infección registra un "ligero ascenso" respecto la semana anterior.

En el caso del VRS, el nivel de transmisión registra un descenso, con 85 casos por 100.000, lo que indica el inicio de la fase descendiente del pico epidémico de esta temporada; además, las hospitalizaciones por VRS también se mantienen en descenso.

Cobertura vacunal

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para mayores de 80 años, del 52% para las personas entre 70 y 79 años y del 37% en el conjunto de la población.

En el caso del covid-19, la cifra se sitúa en el 56% para mayores de 80 años, en el 41% para las personas entre 70 y 79 años y en el 29% en el conjunto de la población.