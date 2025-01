Tres nuevos perfiles psicológicos sirven para saber si la persona sufrirá deterioro cognitivo

Existen tres perfiles psicológicos(la persona con bajos niveles de extroversión y sin un propósito vital; la persona que vive con altos niveles de preocupación y pensamientos negativos; y, por último, la persona equilibrada) y esto puede determinar el deterioro cognitivo del individuo una vez se ha hecho mayor. Así lo establece un estudio internacional, publicado en 'Nature Mental Health' y realizado por la Universitat de Barcelona (UB) y del Institut Guttmann, que identifica estos tres perfiles asociados al deterioro cerebral.

El hallazgo permite considerar el perfil psicológico del paciente como un posible factor de riesgo del deterioro cognitivo y de enfermedades como el alzhéimer, igual que lo es la alimentación, el ejercicio físico o la calidad del descanso. Y, también, prevenir más precozmente el deterioro cognitivo aplicando al paciente terapias que permiten modificar su perfil psicológico.

"Hemos analizado a más de mil personas adultas de mediana edad y personas mayores, y hemos identificado en ellas tres perfiles psicológicos", explica a este diario el investigador David Bartrés-Faz. El primero de ellos se caracteriza por ser personas con "poco plan de vida", con "bajos niveles de curiosidad y de apertura a las novedades" y "bajos niveles de extroversión". El segundo es propio de personas con un "alto nivel de preocupación, remordimientos, con pensamientos negativos recurrentes". Y el tercero se trata de un perfil psicológico más equilibrado. "Los dos perfiles son de riesgo", apunta el investigador.

"Rendimiento cognitivo"

Según el estudio de la UB y la Guttman, el primer perfil es el que tiene un menor "rendimiento cognitivo". "Y, además, con el tiempo hemos mirado resonancias magnéticas en las que se ve que estos pacientes tienen más atrofia en el cerebro, en la región del cerebro relacionada con la enfermedad de alzhéimer", dice Bartrés-Faz. El segundo perfil también tiene "peor función cognitiva" que el tercero, aunque "no tan baja como el primer perfil" y en él no se ha encontrado atrofia cerebral. "Las personas con el segundo perfil psicológico tienen problemas tanto de memoria, como de sueño, y de soledad. Esto está asociado a la edad avanzada a tener demencia", añade.

Según este estudio, las personas con el perfil psicólogo número uno y dos tienen un "mayor riesgo" de tener un deterioro cognitivo en la edad avanzada, "especialmente el primer perfil". Y saber esto puede servir para dos cosas, señala el investigador. La primera, para considerar el perfil psicológico un "factor de riesgo" de deterioro cognitivo, igual que sucede con la alimentación, el descanso y el ejercicio físico. "La segunda es que estos perfiles son modificables con terapias psicológicas. Si tú identificas a personas con estos perfiles muy acusados probablemente se podrían tratar", dice.

Hasta ahora, no se habían definido estos perfiles psicológicos, sino que se habían estudiado perfiles de manera individual. "Pero no se habían estudiado conjuntamente factores psicológicos que siempre van juntos. Y este enfoque es limitador, ya que las características psicológicas no existen de forma aislada", concluye Bartrés-Faz.