Catalunya vigila el aumento de la hepatitis A: los casos se cuadriplican en un año

Catalunya detectó, a lo largo del año pasado, un total de 114 casos de hepatitis A, una cifra que es un 293% mayor que en 2023, cuando identificó 29. En toda España el número de enfermos también han aumentado: el año pasado hubo 894 frente a los 336 de 2023 (un 166% más), según el informe 'Aumento de casos de Hepatitis A en España, 2024' del Ministerio de Sanidad, que data del 20 de diciembre. Catalunya, después de Andalucía (166 casos) y Madrid (161), es la comunidad con mayor incidencia.

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa que provoca la inflamación del hígado. Se trata de una infección, a menudo, subclínica: no da síntomas. Cuando sí que existen, estos suelen consistir en fiebre baja, malestar general, fatiga, desgana, náuseas, vómitos o diarrea, entre otros. A diferencia de las hepatitis B y C, la A no suele ser grave, no se hace crónica y no produce daños en el hígado a largo plazo. Aun así, la Conselleria de Salut vigila de cerca el aumento de su incidencia al estar comportándose como una infección de transmisión sexual (ITS):se está dando, principalmente, en hombres de 15 a 44 años que tienen sexo con hombres.

"Estamos viendo casos en gente joven, en entornos de hombres que tienen sexo con hombres", explica Robert Güerri, jefe de Medicina Interna del Hospital del Mar (Barcelona), quien asegura que, desde las unidades de VIH y de la Prep de este centro (a las que acuden, principalmente, hombres gais), se está promoviendo la vacunación de usuarios que tienen conductas sexuales de riesgo y que no están vacunados.

En el calendario vacunal desde el 2000

Pese a que la hepatitis A está aumentando, aún no supone un problema epidemiológico grave. La Conselleria de Salut, aun así, vigila de cerca esta infección, pese a que por el momento no prevé tomar medidas extra. "Catalunya, junto a Ceuta y Melilla, es la única comunidad que incluye la vacuna de la hepatitis A en el calendario vacunal", explica a este diario Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. En efecto, Catalunya empezó a vacunar contra esta infección a partir del año 2000, a los 15 meses y a los 6 años. Y a los 11 y 12 años, Salut hace una "repesca" de aquellos niños que están sin inmunizar. Aun así, el departamento reconoce que, a partir de los 25 años, hay personas no vacunadas.

"La hepatitis A se transmite por vía fecal-oral. Afecta sobre todo a niños y se transmite por vía asintomática [más del 60% de los menores contagiados no presentan síntomas, según Salut]. Un grueso de la población está inmunizada porque pasó la infección de pequeña. Pero ahora mismo parece que está afectando al colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, de entre 15 y 44 años", dice Mendioroz. Aunque el propio ministerio reconoce en su informe que "la información de la que se dispone no es lo suficientemente completa para establecer causas de este incremento", el epidemiólogo señala que "una posible hipótesis es que tenga que ver con algunas prácticas sexuales concretas".

La "era de las ITS"

Como explica el doctor Güerri, la sociedad vive una "era de enfermedades de transmisión sexual". "Es algo cíclico. Ahora es la hepatitis A. Hay ITS que circulan de vez en cuando en forma de brotes. Y aunque esto no es la viruela del mono de hace dos años, debemos ir con cuidado y la gente debe ser consciente", defiende este infectólogo.

En 2004, Barcelona implementó una campaña de vacunación contra la hepatitis A en saunas gais

Por su parte, el doctor Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), explica que la hipótesis de que la hepatitis A se esté transmitiendo entre hombres que tienen sexo con hombres "es la más fiable" y "cuadra mucho" con lo sucedido años atrás en Barcelona, cuando la hepatitis A también se propagó entre este colectivo.

Aunque la vacuna para hombres que tienen sexo con hombres se recomienda desde 1994, en 2004 la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) implementó una campaña de inmunización contra la hepatitis A en las saunas gais de la ciudad. "Íbamos a estos espacios y les ofrecíamos el test del VIH y la vacuna de la hepatitis A. Se demostró mucho su efectividad", señala Caylà. De momento, el departamento no prevé tomar medidas de este tipo.