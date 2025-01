Solo un 51% de personas mayores de 70 años se han vacunado de la gripe en Catalunya

Los médicos esperan que la gripe de este año, que es ya una epidemia y está en ascenso, no dé grandes disgustos porque la vacuna protege "razonablemente bien" de los virus A y B que están circulando. "Ambos están razonablemente bien cubiertos por la vacuna", dice el epidemiólogo Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona. Cree que la tasa vacunal es mejorable, pues desde 2021 hay un "descenso" de la inmunización en personas de edad avanzada. Catalunya vacuna también de la gripe a niños de los seis a los 59 meses (cinco años), pero los pediatras piden ampliarla hasta los 18 años.

En los mayores de 80, solo el 55% tienen la vacuna del covid y un 65% la de la gripe. En la franja de edad comprendida entre los 70 y los 79 años, los porcentajes son un 40% y un 51% respectivamente. "Son cifras bajas. Se está banalizando el impacto que puede tener una ola de gripe o covid y parece que ya no recordamos lo que pasaba hace pocos años", advierte Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Caylà pide a los sanitarios que sean "proactivos" y ofrezcan la vacunación a los pacientes sin inmunizar que acuden al centro de salud.

Pero según el doctor Trilla, aún hay tiempo para que la gente se vacune. "Como la epidemia de gripe aún está subiendo y la de covid aún ni empezó, estamos a tiempo de vacunar a todas las personas que quieran inmunizarse y así evitar ingresos hospitalarios", señala. Hace un par de semanas, Salut abrió la vacunación sin cita previa para facilitar la inmunización a los más rezagados.

Temporada "tranquila"

Según María Ángeles Marcos, jefa de la Sección de Virología del Clínic, pese a que el virus de la gripe evoluciona y cada año cambian las cepas, este año la vacuna se ajusta bastante a ellas. Dado que la vacuna coincide "bastante bien con lo que esta circulando", lo "esperable" es que produzca "menos presión hospitalaria", según Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya. "Quizás esta es la temporada de virus respiratorios más tranquila de los últimos años", asegura Mendioroz.

Pero las tasas vacunales son mejorables. "Solo una de cada dos personas que se deberían vacunar lo han hecho. Nos gustaría que el porcentaje fuera mayor", reconoce este epidemiólogo. Mendioroz cree que este año va a ser "relativamente tranquilo" comparado con años anteriores porque hay pocos casos de covid y virus respiratorio sincitial (VRS), y la gripe está bien cubierta con la vacuna.

Gripe aviar

Los médicos también miran de reojo los brotes de gripe aviar en aves de corral y vacas lecheras en EEUU. En España y Europa se han dado casos esporádicos, por el momento. "Hay motivos para estar preocupados porque, al fin y al cabo, es una gripe A. Afecta fundamentalmente a aves, pero ha ido dando pasos hacia ciertos mamíferos y al hombre. Sin embargo, de momento no hay una buena transmisión de humano a humano", dice la doctora Marcos.

Lo que inquieta a los expertos es que haya una mutación en la hemaglutinina (proteína que ayuda a las partículas del virus a unirse a las células y, por lo tanto, facilita la infección) que acabe "favoreciendo" la transmisión de la gripe aviar de persona a persona. "Esto podría llegar a ser una pandemia. Ahora mismo no lo es y no estamos en ese punto. No sabemos cuánto va a tardar [en serlo]. Lo importante es la vigilancia epidemiológica", señala Marcos.

Por su parte, Mendioroz destaca que la gripe aviar está teniendo "bastantes consecuencias" en las explotaciones agrícolas ganaderas y sobre la propia fauna natural. "En Catalunya la hemos visto solo en aves", explica este epidemiólogo.