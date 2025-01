La gripe tensa las Urgencias de Catalunya y desbanca al covid por primera vez desde 2020

La gripe principalmente y otros virus respiratorios como el rinovirus (el del resfriado común) están ya generando una "presión muy alta" en las Urgencias de hospitales como el de Sant Pau o el Clínic, ambos en Barcelona, según fuentes de EL PERIÓDICO. Es la primera vez, desde la irrupción de la pandemia de SARS-CoV-2(marzo de 2020), que la circulación de la gripe se impone con tanta fuerza a la del covid-19. De este último apenas se están viendo casos. "Esto marca que hemos llegado a la situación prepandemia", señala Robert Güerri, jefe de la Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar (Barcelona).

También los centros de atención primaria (CAP) están viendo ya muchos cuadros virales con fiebre, la mayoría de los cuales "parecen gripe" pero, al no hacerse ya test que diferencian este virus del SARS-CoV-2, los médicos no saben con certeza de cuál de los dos se trata, según la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

Con todo, la epidemia de gripe de esta temporada todavía no ha tocado su techo y la Conselleria de Salut prevé que siga su ascenso durante las próximas dos o tres semanas. Hay muchos pacientes que van a las Urgencias de los hospitales catalanes por "iniciativa propia" y "mucha actividad" del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como "mucha ocupación hospitalaria", según sanitarios de Sant Pau, que reconocen que "la presión es sostenidamente alta desde hace tres semanas". Por su parte, en las Urgencias del Hospital Clínic hay "demoras de hasta 10 horas". El Hospital del Mar tenía este jueves a 211 pacientes en sus Urgencias y un total de 53 de ellos llevaban más de 24 horas.

"Ya el año pasado no hubo tanto covid como las temporadas anteriores, pero este año es muy notable. El covid no ha hecho apenas acto de presencia, como tampoco el VRS -gracias, este último, a la campaña de inmunización [en bebés de hasta seis meses, muy efectiva a la hora de evitar ingresos hospitalarias]-. Quizás esta es la temporada de virus respiratorios más tranquila de los últimos años", señala a este diario Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya. Aunque Mendioroz espera que los casos de gripe aumenten las próximas semanas, "no parece que se vayan a alcanzar niveles muy altos".

Este epidemiólogo cree, además, que el hecho de que este año la vacuna se haya ajustado "bastante" a las cepas de la gripe que circulan es lo que hace que esta temporada esté siendo más tranquila que las anteriores. "Covid prácticamente no estamos viendo. En cambio sí vemos gripe y VRS. Sobre todo lo que se lleva es gripe. Es un poco el panorama que veíamos antes de 2020", certifica también María Ángeles Marcos, jefa de la Sección de Virología del Hospital Clínic.

Ocurre porque, normalmente, cuando un virus "despunta" mucho, los otros desaparecen. Sucedió los primeros años de la pandemia, en los que prácticamente solo circulaba el covid. El año pasado cocirculaban el covid y la gripe, pero este año la gripe ha desbancado al covid. "Ya estamos en fase de epidemia de gripe y sabemos que, cuando lleguemos al nivel más alto, probablemente se saturarán las Urgencias", advierte esta doctora.

Datos no representativos

Según los últimos datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), de la Conselleria de Salut, que datan de este martes, la transmisión del covid-19 se mantiene en nivel basal (es decir, mínima), mientras que la de la gripe está en "marcado ascenso" con 205 casos por 100.000 habitantes. También hay un "ligero ascenso" del virus respiratorio sincitial (VRS), con 110 casos por 100.000 habitantes.

Pero los expertos creen que los datos que ahora mismo refleja el Sivic "no son representativos" y que es probable que la incidencia de la gripe sea más elevada. "Esta semana hay vacaciones y no se hacen tantas pruebas. En la gripe hay una clara tendencia de aumento y se está viendo fundamentalmente en personas de edad avanzada y niños", apunta por su parte el epidemiólogo Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic.Trilla cree que la "carga importante" de gripe y resfriados aparecerá en las próximas semanas.

Algunos hospitales, sin embargo, aseguran estar ya "colapsados", como el Hospital de Terrassa. Los pasillos de las Urgencias de este centro, según sus sanitarios, están "llenos de gente" con virus respiratorios. Hay mucho "paciente crónico descompensado" y unos "30 o 40 pacientes" pendientes de ingreso que deberían estar en planta pero que no lo están porque, según estas fuentes, hay "camas cerradas". Las Urgencias del Hospital de Terrassa han acumulado "más de seis horas de espera".

Otros, como el Hospital de Mataró, sin estar "colapsados", están viendo "mucha gripe B con síntomas intestinales". "Ahora no hay un pico como para decir que estamos abarrotados de pacientes, pero sabemos que de aquí a unos días sí estaremos colapsados porque estos días la gente ha estado socializando. De aquí a tres o cinco días sí que podemos llenarnos", advierten sanitarios de las Urgencias de este centro.