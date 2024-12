Trabajadores afectados por los trombos de AstraZeneca piden que se reconozca el origen laboral de sus patologías

Junto a los enfermos con covid persistente, hay un reducido grupo de pacientes a los que ni la medicina ni la Administración han dado aún respuesta: los afectados por la vacuna de AstraZeneca (Vaxzevria), fármaco que la propia farmacéutica retiró en mayo del mercado tras admitir que podía provocar efectos secundarios como trombosis en "casos muy raros". En diferentes países, desde Alemania a España, hay demandas abiertas de ciudadanos contra los gobiernos. Se desconoce cuál es la cifra de afectados, pero los médicos, que reconocen el problema, defienden que es "muy baja" y recuerdan que infectarse de covid implica un riesgo mayor de trombos que este fármaco.

Pedro García, de 50 años, es uno de los afectados por los trombos de la vacuna. Es profesor de Física y Química en una escuela pública Barcelona y, como trabajador esencial, le tocó ponerse AstraZeneca. Fue el 24 de febrero de 2021. "Al cabo de unos días, me sentí muy mal y en el Hospital del Mar (Barcelona) me encontraron un trombo en el pulmón. Esa noche me operaron de urgencia. Al día siguiente un nuevo TAC localizaba otro trombo en la vena porta [la que drena el hígado]. Estuve una semana en la uci. En total, permanecí un mes en el hospital", explica García, vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y miembro de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (Ateava).

Esta entidad formada por 135 personas, desvinculada de los discursos antivacunas y pseudocientíficos, no cuestiona que la vacunación contra el covid haya sido crucial para salvar vidas y que sus beneficios fueran globalmente muy superiores a sus riesgos. Lo que sí reclama el colectivo es que el Estado reconozca que sus dolencias están relacionadas a un accidente laboral. Piden, en concreto, el reconocimiento de la "contingencia laboral" y una indemnización. "Esta vacuna estaba 100% vinculada a mi puesto de trabajo", esgrime García. La inyección de AstraZeneca se puso a los trabajadores esenciales menores de 55 años. En 2025, se celebrarán en España los primeros juicios para reclamar el reconocimiento de la contingencia laboral. El de Pedro García será en marzo en Barcelona.

"Nos quejanos de la respuesta del Estado"

"El propio Hospital del Mar notificó mi caso, seis días después de mi ingreso, como posible efecto adverso de la vacuna", explica García, que aún tiene un trombo, que no se puede curar, en la vena que riega el hígado (sus pulmones están recuperados). Este hombre, como miembro de Ateava, participó en la comisión de investigación de la gestión de las vacunas en el Congreso de los Diputados en febrero de 2022. "El Estado tiene en su mano ayudarnos. No estamos atacando a la farmacéuticas, nos quejamos de la respuesta del Estado", señala García.

Según el hematólogo del Hospital Universitario Regional de Málaga Francisco J. López Jaime, existe un diagnóstico denominado trombocitopenia y trombosis inducidos por la vacuna. "Hay evidencia científica de que la vacuna, en algunos casos, puede causar trombos. Pero confirmarlo al 100% es complejo. Suele haber una sospecha clínica: la persona se ha vacunado recientemente de covid y ha tenido una trombosis en un lugar poco habitual. Hay una relación, pero lo difícil es asegurarlo al 100%", explica López Jaime. Este hematólogo precisa, aun así, que la incidencia de este efecto secundario es "muy baja, tan baja que vacunarse del covid da más beneficios".

Fondo compensatorio

Explica el pediatra Fernando Moraga-Llop, portavoz de la Asociación Española de Vacunología, que en EEUU hay un "fondo compensatorio" para indemnizar a las personas afectadas por vacunas recomendadas por el Estado. Aun así, abunda en los beneficios de la inyección. "El número de casos de trombosis causado por el SARS-CoV-2 es mayor que el causado por la vacuna", añade. Este pediatra está a favor de que los afectados reciban una indemnización "porque se vacunaron siguiendo recomendaciones y por solidaridad".

"No somos antivacunas en absoluto. Y la prueba es que todos nosotros nos vacunamos, porque estábamos convencidos de que había que hacerlo. Nunca nos quejamos de por qué lo hicimos, porque entendemos que fue una situación de emergencia. Se hizo lo que en aquel momento se consideró mejor. Pero queremos que quien nos empujó a hacer aquello se ponga en nuestra piel y asuma su responsabilidad", apunta Leticia Bravo, malagueña de 53 años y profesora de Griego y Latín. Se vacunó con AstraZeneca el 8 de marzo del 2021.

"A las pocas horas empecé a tener síntomas como malestar y febrícula que pasaron a ser muy virulentos. Comencé una serie de visitas a urgencias, a estar en observación, perder autonomía... Y hasta hoy no he parado de desarrollar síntomas", explica Bravo. No sufrió ningún trombo, sino que, según explica, desarrolló encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (ME/CFS) a raíz de la vacuna. Desde entonces no ha vuelto a trabajar. Vive cansada, con dolores de distinto tipo, mareos, escalofríos y sensación gripal pese a no tener fiebre. También acusa problemas digestivos y niebla mental. Los informes médicos señalan que tienen encefalomielitis/síndrome de fatiga crónica "tras administración de la vacuna".

Más investigación

"Reclamo también que se investigue para saber por qué otra gente no tuvo estas reacciones, no solo por nosotros, sino por el futuro: la OMS no deja de decir que tenemos que estar preparados para futuras pandemias", añade. El Ministerio de Sanidad reconoce que las vacunas, como cualquier otro producto sanitario, tiene unos riesgos potenciales. En este caso, al haberse tratado de una vacunación tan masiva, han salido a la luz más casos. "Todo esto nos está suponiendo un gran desembolso de dinero, tanto en tratamientos médicos como en procedimientos judiciales".

La doctora Eva Martín, médica de familia en Valencia, lleva años tratando a pacientes con encefalomielitis miálgica. "Es una enfermedad que tiene un desencadenante en el sistema inmune. Hay algunos pacientes que después de la vacuna la han desarrollado. No es que la vacuna cause esta enfermedad, sino que hay personas predispuestas a quienes algunos detonantes les puede hacer despertar la enfermedad", cuenta Martín.

Según la doctora, que trata a varios pacientes afectados por AstraZeneca, se desconoce "qué tiene esta vacuna" para que sea el "desencadenante" de estos casos concretos. "Es una enfermedad cuya causa última no se sabe. Desarrollar encefalomielitis tras una vacuna es muy raro, pero al ser una campaña tan masiva ha habido más casos a la vez". Martín incide en que "la ciencia debería investigar para esclarecer por qué este grupo de pacientes han tenido una respuesta no deseada".

