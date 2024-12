La primaria catalana, a favor del despliegue del "administrativo clínico" propuesto por Sanidad: "Quita carga burocrática"

El Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027 aprobado este lunes por el Consejo Interterritorial de Salud guarda similitudes con el plan de refuerzo de la primaria de Catalunya presentado en septiembre de 2020, cuando la consellera de Salut era Alba Vergés. El plan catalán ya incluía la incorporación de nuevos perfiles sanitarios como fisioterapeutas, logopedas, odontólogos, ópticos/optometristas, podólogos y nutricionistas anunciados este lunes por el Ministerio de Sanidad y que responden no solo a un intento de responder a las nuevas necesidades poblacionales, sino también a una realidad, la más grave quizás que asuela a los sistemas de salud de toda Europa: la falta de médicos especializados en atención primaria.

Cada comunidad autónoma podrá hacer, en función de sus necesidades, una adaptación de este plan que, como rasgo más destacado, incluye el despliegue de una nueva figura, la del administrativo sanitario (o asistente clínico), que ya funciona en algunos centros de atención primaria (CAP) de Catalunya. Es el caso del Onze de Setembre de Lleida. "Aquí ya trabajamos en equipos formados por un médico, una enfermera y un administrativo. Se llama modelo 3UBA y estamos muy contentos. Nuestro equipo no pierde usuarios, sino que vamos ganándolos cada año, y las valoraciones que nos hace el CatSalut son buenas", asegura Mònica Solanes, vicepresidenta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) y doctora de familia de este centro de salud.

"Respuesta en 24 horas"

Para ella es una buena noticia que el plan estatal para la primaria del Ministerio de Sanidad busque extender la figura del administrativo sanitario a todos los centros de Catalunya y de España porque este modelo reduce la carga burocrática y "aporta mucho orden". "Un administrativo nos da respuesta en 24 horas", explica Solanes. "Las valoraciones clínicas no las hace el administrativo, sino que él el primer receptor de las necesidades del paciente asignado para pedir pruebas, etcétera", cuenta esta médica.

Según ella, los administrativos conocen "muy bien" lo que puede hacer cada profesional del centro, como los odontólogos o las matronas. "Saben también por qué una prueba está encallada y ordenan mucho los flujos. No están en nuestro despacho, pero cada día el médico y la enfermera de primaria se reúne con su administrativo de referencia", comenta. Solanes destaca "muy positivamente" que el plan estatal de Sanidad tenga un "dinero finalista" para la atención primaria.

"La figura del administrativo sanitario o la introducción de nuevos perfiles no es algo novedoso en Catalunya, pero, tal y como se ha demostrado en otros países que lo tienen aplicado, no resuelven la problemática de base que tiene la primaria porque el 70% de las consultas las siguen resolviendo los médicos", reflexiona Lourdes Franco, secretaria de Atención Primaria del sindicato Metges de Catalunya (MC).

"Además, en Catalunya hace tiempo que tenemos documentos de desburocratización de la consulta y ha incidido poco en la sobrecarga. Muchas tareas son inherentes al acto médico y no se pueden vincular a ningún otro perfil profesional: la gestión de las incapacidades temporales, informes clínicos, recetas, etcétera", añade. Para ella, esta estrategia "no soluciona los problemas endémicos de la primaria" y, aunque reconoce que los administrativos sanitarios contribuyen a la "desburocratización" de los centros de salud, "hay ciertas cosas que no se pueden suplir nunca". "Cada vez somos menos los médicos de primaria, y por eso se está apostando por otros perfiles profesionales. Son parches", zanja.