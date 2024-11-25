La atención primaria en el Gòtic y Trinitat Vella, entre las más tensionada de Catalunya; la de la Monumental y Sant Cugat, la menos

La atención primaria en Sant Cugat (Vallès Occidental), Celrà (Girona) o en las zonas de Monumental y los Encants (en Barcelona) es de las menos tensionadas de Catalunya. Por el contrario, la del Gòtic y Trinitat Vella (Barcelona), Figueres (Girona), el CAP Onze de Setembre de Lleida, Olot, Granollers o Sant Feliu de Guíxols (Empordà) figura entre las más tensionadas. Así lo reflejan los indicadores de la Central de Resultats (base de datos de la salut catalana) que ha presentado este lunes la Conselleria de Salut. "El objetivo principal es medir el sistema. Es como un termómetro del sistema", ha dicho la directora de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), Sandra García Armero.

La Central de Resultats ofrece un ránking con las áreas de salud de mayor excelencia según una serie de indicadores, basados en población mayor de 65 años. "Las áreas menos tensionadas se caracterizan porque los usuarios tienen menos problemas de salud y, en muchos casos, también cuentan con seguro privado", según han explicado García Armero.

Se ha dividido los equipos de atención primaria (un mismo equipo puede trabajar en diferentes CAP) en rurales y en urbanos con privación muy baja (es decir, con apenas población vulnerable); urbanos con privación media-baja (con poca población vulnerable); urbanos con privación media alta (con bastante población vulnerable), y urbanos con privación muy alta (con mucha población vulnerable). "Es mas difícil conseguir indicadores altos cuando la población tiene más problemas", ha subrayado García. La atención primaria rural destaca por un elevado grado de excelencia en general (Celrà encabeza la lista, pero también Arbúcies, Besalú, Bàscara y Anglès).

Más datos

Además, según los indicadores de la Central de Resultats, los centros de atención primaria (CAP) de Catalunya han recuperado gran parte de su presencialidad: en 2023, el 70% de las visitas que recibieron ya son presenciales. Es una cifra mayor que la de 2020, año de la pandemia, fecha en la que la presencialidad cayó en picado (no alcanzó el 50%), pero aún por debajo que la que había en 2017, cuando el porcentaje era de más del 90%.

Según las cifras de esta herramienta, el año pasado disminuyó la frecuentación a los centros de salud un 12% y aumentó la proporción de visitas presenciales respecto al total (situándose en torno al 70%). Estos datos pueden reflejar una gestión más eficiente de las consultas en la primaria o una disminución de la demanda y la consolidación del cambio del modelo de atención con la recuperación en parte de las visitas presenciales pero también un mayor uso de las consultas telemáticas respecto a antes de la pandemia (como La Meva Salut y las e-consultas). De hecho, La Meva Salut y las 'e-consultas' incrementaron mucho su uso durante la pandemia y, si bien en los últimos meses han bajado, se mantienen en niveles altos: alrededor del 40% en cuanto a La Meva Salut y algo por encima del 20% la 'e-consulta'.

Uso inadecuado de fármacos

En cuanto a la ingesta de fármacos, el uso inadecuado en la atención primaria de benzodiacepinas en pacientes con ansiedad ha aumentado el 14% en 2023 respecto a 2022. Según la Central de Resultats, la adecuación de los tratamientos farmacológicos es una de las áreas donde el sistema de salud tiene mayor margen de mejora. Así, el uso inadecuado de los fármacos para los pacientes con ansiedad ha aumentado y también la polimedicación: el número de pacientes medicados con más de 10 principios activos ha incrementado un 4% en 2023 respecto a 2022.

En los hospitales

Por su parte, en el ámbito hospitalario, se observa un aumento del 7% de hospitalizaciones en general, pero la media de días de estancia de las personas se reduce al 3%. Aunque la variabilidad territorial permanece alta, globalmente la mayoría de indicadores de la atención hospitalaria presentan mejoras respecto a 2022, especialmente en las dimensiones de efectividad y seguridad.

Destaca especialmente una mejora de la atención de la enfermedad cardiovascular aguda (tiempo de atención más adecuados, menos reingresos y menor mortalidad hospitalaria). También mejoran las bacteriemias asociadas a catéter vascular y las infecciones de localización quirúrgica de órgano-espacio en la cirugía electiva de prótesis de cadera, colon y recto.