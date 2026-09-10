Un neurólogo explica el error que nunca debes cometer con una persona con alzhéimer: "Generamos más agresividad"

El alzhéimer continúa siendo uno de los grandes retos de la investigación médica y, aunque todavía no existe una cura capaz de detener por completo su evolución, los avances científicos abren nuevas vías para combatir la enfermedad.

Esta misma semana, los hospitales Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona) y Sant Pau (Barcelona) han sido designados para representar a España en 'Remind EU', un estudio europeo que analizará una microcirugía cervical asistida por robot. La técnica busca mejorar el drenaje de los ganglios linfáticos para favorecer la eliminación de proteínas relacionadas con el alzhéimer, como la beta amiloide y la tau.

Mientras la ciencia busca nuevas formas de combatir la enfermedad, en los hogares surge otra cuestión fundamental: ¿Cómo debemos comportarnos con una persona que tiene alzhéimer? El neurólogo David Pérez aborda precisamente esta cuestión en el podcast 'Rompiendo el Molde', donde explica algunos de los errores más habituales que cometen familiares y cuidadores y ofrece pautas para afrontar situaciones como los delirios, la agresividad o la pérdida de reconocimiento.

Adaptarse a cada etapa de la enfermedad

Uno de los primeros errores, según el especialista, es tratar de imponer decisiones a una persona que todavía conserva capacidad para tomarlas. Pérez recuerda que el alzhéimer es una enfermedad progresiva y que la manera de relacionarse con el paciente debe adaptarse a cada etapa. En las fases iniciales, insiste, "el paciente tiene que ser protagonista", de manera que pueda "tomar sus propias decisiones" y decidir "qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere", tanto respecto a sus tratamientos como a su futuro.

En este sentido, el neurólogo pone el foco en una conversación que muchas familias prefieren posponer: las voluntades anticipadas. "Es una conversación muy incómoda, pero hay que tenerla", afirma. El problema, explica, es que tanto los pacientes como sus familiares suelen pensar que todavía habrá tiempo para hablar de ello.

Sin embargo, Pérez considera que precisamente por tratarse de una enfermedad de evolución lenta es importante no esperar demasiado. "Nunca sabemos cuál es el fotograma en el que tenemos que sacarlo", explica. Por eso defiende abordar estas cuestiones cuando la persona todavía conserva capacidad para expresar qué quiere y qué no quiere.

"Las ideas delirantes no son resistentes al razonamiento"

Uno de los momentos más complicados para las familias llega cuando aparecen ideas delirantes o comportamientos que no se corresponden con la realidad. En estos casos, uno de los errores más frecuentes es intentar razonar con el paciente para demostrarle que aquello que está diciendo no puede ser cierto.

Pérez es tajante al respecto: "Las ideas delirantes no son resistentes al razonamiento". Es decir, intentar desmontarlas mediante argumentos lógicos puede no solo resultar inútil, sino empeorar la situación.

El neurólogo pone como ejemplo una situación en la que una persona mayor está convencida de que su pareja mantiene una relación con alguien mucho más joven. Ante una situación así, la reacción intuitiva de un familiar podría ser tratar de demostrarle que está equivocada. Sin embargo, Pérez recomienda "nunca enfrentarnos directamente". En lugar de entrar en una discusión, aconseja "intentar rodearlo y añadir una capa afectiva, emocional para que le tranquilice".

La estrategia pasa por desviar la conversación hacia otros asuntos, especialmente aquellos que resulten agradables para la persona. Puede ser hablar de ocio, cambiar de actividad o incluso poner música que le guste. "La música amansa las fieras y nos avanza a todos", explica el neurólogo.

El objetivo no es convencer al paciente de que está equivocado, sino reducir su angustia y evitar que la situación escale. "Lo que generamos es más anticuerpos en el paciente, más agresividad y al final puede llegar a unas situaciones terribles", advierte Pérez sobre la insistencia de algunos familiares en llevar al enfermo "al camino correcto".

Mantener la conexión incluso cuando ya no te reconoce

Otro de los errores consiste en pensar que, cuando una persona con alzhéimer deja de reconocer a sus familiares, también ha desaparecido cualquier posibilidad de conexión con ellos. Para Pérez, esto no es así. "El canal ideal es el canal afectivo", sostiene y explica que, aunque las capacidades cognitivas se deterioren, la afectividad y la emocionalidad pueden mantenerse durante gran parte de la enfermedad.

Por eso recomienda recurrir a gestos sencillos como "el abrazarle, el tocarle, el susurrarle cosas" o hablarle con el mismo tono cariñoso que se ha utilizado con esa persona durante toda la vida. Eso sí, Pérez hace una distinción importante: no se trata de hablarle como si fuera un niño, "sino con el tono de voz cariñoso que has hablado durante toda la vida", explica.

Incluso cuando el lenguaje deja de ser completamente comprensible para el paciente, la comunicación no verbal puede seguir funcionando. El neurólogo compara esta situación con escuchar una película en un idioma desconocido: aunque no se entiendan las palabras, es posible percibir el tono y la emoción de quienes hablan.

Por eso, cuando una persona está nerviosa o inquieta, "el darle un abrazo" o ponerle "música que a él le resulte efectivamente agradable" puede ayudar a tranquilizarla. Para conseguirlo, además, Pérez considera fundamental "conocer su biografía y su pasado para intentar adaptarlo a cada paciente".

No sobreproteger de forma anticipada

El avance del alzhéimer tampoco significa que una persona necesite automáticamente un cuidador permanente. El neurólogo insiste en que la atención debe adaptarse al grado de autonomía de cada paciente y que las personas con un deterioro cognitivo leve todavía pueden continuar viviendo de forma independiente.

La supervisión se vuelve necesaria cuando la enfermedad empieza a limitar la autonomía. En ese momento, algunos aspectos cotidianos requieren especial atención, como la medicación, la alimentación o la hidratación. Pero incluso entonces, Pérez defiende que los cuidados se incorporen progresivamente.

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"Lo que no es normal es que alguien que tenga una limitación leve le pongas un cuidador para intentar ducharle", señala. Una intervención excesiva puede incluso hacer que la persona se sienta ofendida y reaccione con agresividad. La clave está en "ir adaptando la supervisión, los cuidados a medida de que la enfermedad va avanzando".