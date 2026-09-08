Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cuál es la mejor postura para dormir: "Es en la que tú descanses mejor, pero hay algunas excepciones"

Dormir bien es uno de los hábitos esenciales para gozar de buena salud. Según los expertos, aunque al dormir perdemos la conciencia, las funciones vitales no se detienen. Durante la noche, el cerebro y el cuerpo ejecutan tareas esenciales de mantenimiento: reparan tejidos, regulan la liberación de hormonas y reponen las reservas de energía.

Asimismo, no descansar lo suficiente es perjudicial para la salud: como explica el dr. Merrill Mitler, experto en sueño y neurocientífico del National Institutes of Health (NIH), "la pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles".

Para descansar bien también es importante la postura. Según ha compartido el cardiólogo Aurelio Rojas en su perfil de Instagram, y al contrario de lo que muchos pensaban, "la mejor postura para dormir es en la que tú duermas mejor, pero hay algunas excepciones".

Existen excepciones

Aunque asegura que "la mejor postura es la que te permite levantarte habiendo descansado", es cierto que hay posiciones que pueden tener beneficios para el cuerpo.

"Si roncas o tienes apnea del sueño: dormir de lado suele ser mejor que boca arriba, porque ayuda a mantener la vía aérea más abierta", afirma. Además, también ha aclarado que dormir sobre el lado izquierdo no es malo para el corazón e, incluso, puede ser beneficioso para algunas patologías como el reflujo, ya que "puede reducir los episodios de reflujo nocturno".

Para aquellas embarazadas que tengan dudas sobre cómo dormir sin perjudicar a su futuro hijo, cuenta que "a partir del segundo/tercer trimestre, suele recomendarse dormir de lado".

Además, para los que sufran dolor cervical o lumbar "más que izquierda o derecha, importa mantener una posición cómoda y una buena alineación de cuello y columna", aclara.

Necesitas dormir bien

El médico sugiere que "antes de obsesionarte con de qué lado duermes, preocúpate por dormir suficiente, con calidad y con horarios lo más regulares posible", puesto que, como afirma, "dormir poco o mal de forma crónica se asocia con mayor riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes tipo 2, alteraciones del estado de ánimo y deterioro cognitivo".

Y es que, mientras duermes, "tu cerebro consolida memoria y aprendizaje, tu sistema cardiovascular reduce su carga, se regulan hormonas relacionadas con el apetito y el metabolismo de la glucosa y tu sistema inmunitario coordina parte de su respuesta", clarifica.

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"Tu cuerpo no necesita una postura perfecta. Necesita dormir bien", concluye.