Aurelio Rojas (36 años), cardiólogo: "Veo a muchos deportistas hablar de la vitamina I y eso, como médico, me preocupa"

Cuidar la salud no consiste únicamente en mantener una alimentación equilibrada o practicar ejercicio físico con regularidad. También es importante prestar atención a los medicamentos que tomamos y a la forma en la que los utilizamos. Aunque algunos fármacos son habituales en nuestro día a día, como es el caso del ibuprofeno, eso no significa que sean siempre inocuos ni que tomarlos en cualquier circunstancia sea recomendable.

En este sentido, la práctica deportiva también requiere ciertas precauciones. Cuando se realizan entrenamientos intensos, el organismo se somete a un importante esfuerzo y se producen cambios en diferentes funciones del cuerpo. La hidratación, la alimentación, el descanso y la recuperación son algunos de los factores que pueden marcar la diferencia a la hora de practicar ejercicio de forma segura.

Sin embargo, hay quienes recurren a medicamentos para intentar prevenir las molestias que pueden aparecer durante o después del entrenamiento. Uno de los más habituales es el ibuprofeno, utilizado principalmente para combatir el dolor y la inflamación. Algunos deportistas incluso lo toman antes de entrenar, una práctica sobre la que ha querido poner el foco Aurelio Rojas, cardiólogo.

En un vídeo publicado en Instagram, el especialista advierte sobre los posibles riesgos de utilizar este medicamento antes de realizar ejercicio intenso y explica qué puede ocurrir en el organismo cuando se combinan ambos factores. "El ibuprofeno, antes de entrenar, te puede mandar al hospital", asegura Rojas.

El fenómeno de la "vitamina I"

El cardiólogo, de 36 años, asegura que observa con preocupación cómo algunos deportistas hablan de la denominada 'vitamina I', un término coloquial utilizado para referirse al ibuprofeno. "Veo a muchos deportistas hablar de la vitamina I y eso, como médico, me preocupa", afirma.

Según explica, el problema no está únicamente en el medicamento, sino en utilizarlo de manera preventiva y sin valorar las circunstancias concretas en las que se encuentra el organismo.

El ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y actúa bloqueando unas enzimas conocidas como ciclooxigenasas (COX). Estas enzimas participan en la producción de prostaglandinas, sustancias que intervienen en diferentes procesos del organismo. Entre sus funciones se encuentra la regulación del flujo sanguíneo que llega a los riñones, además de su participación en la protección del estómago y en determinados mecanismos relacionados con la coagulación.

¿Por qué puede afectar a los riñones?

Durante la práctica de ejercicio intenso, el cuerpo necesita aumentar la aportación de sangre a los músculos que están trabajando. Para conseguirlo, redistribuye el flujo sanguíneo y los riñones reciben menos cantidad de sangre. "Cuando hacemos ejercicio intenso, el cuerpo redirige menos sangre a los riñones para priorizar los músculos que están trabajando", explica el cardiólogo.

Según explica Rojas, las prostaglandinas desempeñan un papel importante a la hora de compensar esta reducción del flujo sanguíneo. El problema es que el ibuprofeno inhibe la producción de estas sustancias.

De esta manera, el especialista señala que la combinación entre ejercicio intenso y consumo de ibuprofeno puede someter a los riñones a una mayor exigencia. Una situación que puede verse agravada si, además, existe deshidratación.

La deshidratación puede aumentar el problema

Durante un entrenamiento intenso se pierde líquido a través del sudor. Si no se repone adecuadamente, la deshidratación puede contribuir a reducir todavía más el flujo sanguíneo renal.

Rojas también hace referencia a las sustancias que liberan los músculos cuando sufren daños como consecuencia de un ejercicio intenso. En determinadas situaciones, estas sustancias pueden resultar perjudiciales para los riñones.

La combinación de menor flujo sanguíneo, deshidratación y daño muscular puede aumentar el riesgo de sufrir una lesión tanto aguda como crónica, especialmente en determinadas circunstancias.

El cardiólogo también alerta del riesgo cardiovascular

Rojas pone el foco además en otro posible efecto relacionado con el funcionamiento cardiovascular. Al bloquear las enzimas COX, el ibuprofeno puede modificar el equilibrio entre diferentes sustancias que participan en la regulación de los vasos sanguíneos.

Entre ellas se encuentran el tromboxano y la prostaciclina, que tienen efectos contrapuestos sobre procesos relacionados con la coagulación y el tono vascular. Por este motivo, el especialista señala que determinados contextos pueden favorecer un aumento del riesgo cardiovascular y menciona complicaciones graves como el infarto y el ictus.

Consultar con un médico

No obstante, el riesgo asociado al ibuprofeno no es igual para todas las personas y depende de factores como la dosis, el tiempo de utilización, el nivel de hidratación, la intensidad del ejercicio y el estado de salud previo.

Por ello, ante la necesidad de utilizar este tipo de medicamentos, especialmente de forma habitual o antes de entrenamientos exigentes, lo recomendable es consultar previamente con un profesional sanitario.