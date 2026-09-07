"Que no se note": la naturalidad se impone en la medicina estética después del auge de los "excesos"

La medicina estética está experimentando un cambio de tendencia. Los tratamientos ya no se conciben únicamente como una vía para transformar determinados rasgos, sino como una herramienta para mejorar el aspecto de forma progresiva, natural y respetuosa con la identidad de cada persona. La prioridad, cada vez más, es conseguir una versión rejuvenecida del propio rostro sin alterar las características que lo hacen reconocible.

Con motivo del Día Mundial de la Medicina Estética, que se celebró este domingo 6, Allergan Aesthetics ha presentado un estudio internacional que analiza cómo está evolucionando la relación de los consumidores con esta especialidad médica y qué esperan actualmente cuando acuden a una consulta. La investigación, realizada entre más de 12.000 personas de nueve países, revela algunas de las principales tendencias que están marcando el sector.

El 84% de los encuestados afirma que busca resultados naturales, mientras que el 68% prefiere mejorar la armonía del rostro en su conjunto antes que centrarse exclusivamente en corregir una zona concreta. A ello se suma el creciente interés por la calidad de la piel, especialmente por aspectos como la hidratación, la luminosidad, la firmeza y la textura.

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La búsqueda de la naturalidad

Para la doctora Paula Fabero, médico estético, estos datos reflejan claramente lo que está ocurriendo en las consultas. “Los pacientes ya no buscan cambiar su aspecto, sino envejecer de una forma natural, evitando los excesos y manteniendo siempre su esencia”, explica.

La especialista asegura a este periódico que cada vez es más frecuente que los pacientes prefieran avanzar poco a poco, con tratamientos sutiles y progresivos. “Buscan resultados muy sutiles, que les permitan verse mejor sin que se perciba qué se han hecho”, señala. En consulta, expresiones como “no quiero cambiar”, “no quiero verme rara” o “quiero seguir siendo yo” se han convertido en habituales.

El cambio resulta especialmente evidente si se compara con tendencias de años anteriores, cuando eran más frecuentes las demandas de modificaciones visibles: pómulos con mucho volumen, labios sobredimensionados o mandíbulas y mentones muy marcados. Ahora, según la doctora Fabero, el objetivo es diferente: “Ya no se trata de transformar, sino de potenciar la belleza y la esencia de cada paciente sin transformarla”.

Esta evolución también explica que la armonía facial gane importancia frente a la corrección aislada de una determinada zona. El rostro se entiende cada vez más como un conjunto, donde las proporciones y el equilibrio entre sus diferentes elementos resultan fundamentales para conseguir un resultado natural.

La piel gana protagonismo, pero también la información

Dentro de esta nueva concepción de la medicina estética, la piel ocupa un papel protagonista. Para la especialista, es “el envoltorio global del rostro”: una piel luminosa, hidratada y saludable puede hacer que una persona tenga una apariencia más fresca y rejuvenecida incluso aunque conserve alguna arruga o imperfección.

“Cuidar la piel es la base para que cualquier tratamiento luzca”, afirma la doctora. Por eso están ganando protagonismo los tratamientos destinados a mejorar su calidad, desde la hidratación profunda hasta la estimulación del colágeno y la mejora de la apariencia de las arrugas de expresión.

Sin embargo, existe una asignatura pendiente: la información. Y es que, solo uno de cada cinco consumidores considera que está realmente bien informado y el 57% reconoce que no sabe cómo planificar su recorrido estético. Internet y sobre todo las redes sociales han multiplicado el acceso a contenidos sobre tratamientos, pero no toda la información procede de fuentes médicas fiables.

Las fotografías de antes y después, los filtros en Instagram y determinados contenidos comerciales pueden generar expectativas poco realistas. “Los pacientes llegan con mucha información, pero no siempre con la información adecuada”, advierte la doctora Fabero. Por eso considera fundamental el papel del médico para explicar qué puede conseguir cada tratamiento y ajustar las expectativas.

Para quienes se plantean realizarse un tratamiento por primera vez, su recomendación es clara: acudir a un profesional experto y cualificado, realizar una valoración individualizada y resolver todas las dudas antes de tomar una decisión. “No hay ninguna necesidad de correr”, recuerda.

Fuente: La Nueva España