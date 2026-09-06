José Abellán (40 años), cardiólogo: "En realidad no son 10.000 pasos al día, son muchos menos e importa mucho como los des"

Caminar es una de las actividades físicas que se pueden hacer a todas las edades y es importante para mantenernos activos y tener buena salud. La recomendación de caminar 10.000 pasos al día se ha convertido en uno de los consejos más populares. Sin embargo, esta cifra no tiene por qué ser el objetivo necesario para obtener beneficios cardiovasculares. Así lo explica el cardiólogo José Abellán en uno de sus vídeos publicados en Instagram, en el que analiza los resultados de un estudio realizado con una amplia base de datos de más de 110.000 personas.

Según explica el especialista, los investigadores analizaron la relación entre el número de pasos diarios y diferentes indicadores de salud, entre ellos la mortalidad por cualquier causa y la aparición de eventos cardiovasculares, como un infarto.

El beneficio no aumenta indefinidamente

Una de las principales conclusiones del estudio es que la relación entre el número de pasos y el riesgo cardiovascular no es lineal. Es decir, aumentar progresivamente la cantidad de pasos no implica que el beneficio para la salud vaya creciendo al mismo ritmo.

"Lo que vieron es que habría como una dosis óptima de pasos al día", señala Abellán. En concreto, el punto en el que se observa una mayor reducción del riesgo se sitúa alrededor de los 8.700 pasos diarios cuando se analiza la mortalidad y en torno a los 7.100 pasos cuando se estudian los eventos cardiovasculares.

Esto no significa que caminar más allá de esas cifras deje de ser beneficioso. El cardiólogo aclara que, a partir de esos niveles, el riesgo continúa disminuyendo, pero cada vez en menor medida. Por tanto, alcanzar los 10.000 pasos no debería interpretarse como una frontera entre hacer suficiente ejercicio o no hacerlo. Una persona que no llegue a esa cifra también puede obtener importantes beneficios de mantenerse físicamente activa.

El ritmo también importa

Pero el número de pasos no es el único factor que analizaron los investigadores. La velocidad a la que se camina también parece tener importancia.

Abellán explica que el estudio comparó a las personas que caminaban a un ritmo lento, de aproximadamente 30 pasos por minuto, con aquellas que lo hacían a una velocidad moderada, de unos 60 pasos por minuto, y con quienes alcanzaban entre 90 y 100 pasos por minuto, considerado un ritmo rápido.

Los resultados apuntan a un mejor pronóstico entre quienes caminan a mayor velocidad frente a quienes lo hacen lentamente. Por eso, según el especialista, no se trata únicamente de acumular pasos durante el día, sino también de prestar atención a la intensidad de la actividad. "Cuando caminemos, pues, hombre, que no vayamos lentorros o lentorras", bromea el cardiólogo al resumir esta conclusión.

Caminar es importante, pero no lo es todo

A pesar de estos resultados, Abellán insiste en que la principal conclusión no debería ser que existe una cifra mágica de pasos. Mantenerse activo y caminar con frecuencia sigue siendo fundamental para la salud cardiovascular, pero debe formar parte de un estilo de vida saludable más completo.

En este sentido, el especialista recuerda que existe abundante evidencia científica que respalda también la importancia del ejercicio de fuerza. Combinar actividades aeróbicas, como caminar, con entrenamiento de fuerza puede ofrecer beneficios adicionales para la salud y ayudar a mantener una buena condición física.

Así, el mensaje del cardiólogo es claro: no es necesario obsesionarse con alcanzar exactamente los 10.000 pasos. Lo importante es evitar el sedentarismo, mantenerse activo y, cuando sea posible, aumentar progresivamente tanto la cantidad como el ritmo de la actividad física.