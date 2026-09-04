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Vida saludable

Carlos Jaramillo, médico: "Es más eficiente caminar 15 minutos después de cada comida que hacerlo 45 minutos seguidos"

Esto se debe a que "el pico de glucosa no será tan alto si como e inmediatamente después salgo a caminar", expone el médico

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Carlos Jaramillo, médico

Carlos Jaramillo, médico / Youtube

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Mucho se hablado ya de la caminata como actividad esencial para mantener una vida saludable. Al fin y al cabo, es una de las prácticas más fáciles y sencillas de hacer ejercicio, con numerosos beneficios que permiten quemar calorías y mejorar la salud del corazón, entre otros. Eso sí, apunta el médico Carlos Jaramillo, la forma y el momento en que se camina pueden marcar diferencias a la hora de aprovechar sus beneficios.

"Es una práctica muy sencilla, barata, gratuita, que puedes llevar a cualquier parte del mundo y que puedes hacer todos los días de tu vida”, señala Jaramillo, que expone los beneficios cardiovasculares, metabólicos, cerebrales y emocionales que conlleva. Sin embargo, no basta necesariamente con pasear a cualquier ritmo. "Una caminadita así como de centro comercial, paso a paso y despacio, ¿tiene el mismo efecto? No", sentencia.

Control de la glucosa

Una de las principales recomendaciones de Jaramillo tiene que ver con el momento elegido para caminar. El médico sostiene que, para el control de la glucosa, puede resultar más interesante distribuir el ejercicio a lo largo del día que concentrarlo en una sola sesión.

“Hay estudios que nos muestran que es más eficiente caminar 15 minutos después de cada comida que hacerlo 45 minutos seguidos", asegura. La explicación está relacionada con lo que ocurre con la glucosa después de una comida. Una vez ingeridos los alimentos se produce una subida de los niveles de glucosa en sangre. Si inmediatamente después se realiza actividad física, los músculos comienzan a demandar energía.

“Si yo como e inmediatamente salgo a caminar, mis células me van a pedir glucosa", explica Jaramillo. Ese consumo de los músculos, según el médico, puede contribuir a que el pico de glucosa sea menor y dure menos tiempo, lo que también puede repercutir en la respuesta de la insulina. "El pico de glucosa no será tan alto si como e inmediatamente después salgo a caminar", insiste.

Por eso propone algo tan sencillo como caminar unos 15 minutos después de las principales comidas. Una rutina que permite además alcanzar 45 minutos diarios sin necesidad de encontrar un hueco largo para entrenar.

No vale caminar de cualquier manera

La segunda recomendación de Jaramillo tiene que ver con la intensidad. El médico propone acercarse a lo que se conoce como ejercicio de “zona 2”, es decir, un esfuerzo moderado que aumenta ligeramente la respiración pero todavía permite mantener una conversación.

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Jaramillo señala que este tipo de actividad puede acumularse también a lo largo del día. Subir escaleras para llegar a la oficina, caminar a buen ritmo, jugar unos minutos con los hijos o aprovechar el paseo posterior a las comidas son pequeñas acciones que pueden sumar. "No necesariamente tiene que ser: me tengo que poner los zapatos y tengo que salir a caminar una hora", explica.

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