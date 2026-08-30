Eduardo, entrenador: "Una lata de Coca-Cola Zero es una herramienta útil si quieres añadir algo dulce a tu dieta, tiene 0 kcal y 0 gramos de azúcar"

Si estás pensando que necesitas algo dulce durante tus dietas y entrenamientos pero que no tuerza por completo todos tus esfuerzos, el entrenador eduardonat_ tiene una solución que seguramente no esperas: Coca-Cola Zero.

Un entrenador sugiere que bebas Coca-Cola Zero si quieres algo dulce

El influencer de fitness señala cualidades de la bebida que mucha gente desconoce: tiene cero calorías, cero azúcares y está compuesta en un 99% de agua. Eso hace que pueda encajar con facilidad en una dieta en la que se controle especialmente la ingesta de calorías y azúcares.

"¿Sirve para perder grasa? Obvio. ¿Sirve para ganar músculo? También", es lo que concluye eduardonat_ en uno de sus vídeos. Eso sí, la bebida cuenta con dos edulcorantes de los que vale la pena hablar... aunque sin demasiada alarma.

El primero de estos es el aspartamo; eduardonat_ asegura que, tomando como referencia los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, habría que alcanzar un consumo diario extremadamente elevado, que cifra en unas 17 latas, para superar las cantidades recomendadas.

El segundo es el acesulfamo potásico, y este todavía es menos preocupante. La razón de ello es que nuestro cuerpo ni siquiera llega a descomponerlo, lo que implica que tal y como entra acaba saliendo de forma completamente natural.

Una mujer en el gimnasio / archivo

El influencer también recuperar los comentarios de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, sobre el impacto de la Coca-Cola Zero para nuestra salud: después de 90 estudios, no se detectó ningún efecto negativo que requiriera mención.

Además, también es muy importante saber que no genera picos de insulina. Por lo tanto, no hay subidas rápidas del nivel de azúcar en sangre y puede ser consumido incluso por personas que generalmente tienen problemas con ello.

Pareja en el gimnasio / Sport

Es decir, se trata de una alternativa más que viable entre aquellas personas que están obsesionadas con no consumir nada dulce por si, de una forma u otra, interfiere con los resultados de su entrenamiento.

Eso sí, por mucho que la Coca-Cola Zero esté compuesta en gran medida por agua, no debe confundirse como un sustituto de esta o de bebidas hidratantes similares. Al fin y al cabo, sigue contando con complementos como cafeína y gas.

De hecho, el propio eduardonat_ lo recomienda como algo que se puede tomar después de las comidas. Es decir, se trata de una especie de recompensa, un pequeño obsequio dulce para darle al cuerpo un sabor que normalmente no se consume.

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En definitiva, Coca-Cola Zero puede ser una alternativa interesante si simplemente buscas algo dulce sin consumir el azúcar y las calorías de un refresco convencional. Eso no la convierte en una bebida necesaria para entrenar ni en un sustituto del agua, pero tampoco hay motivos para pensar que tomarla ocasionalmente vaya a echar por tierra todo el esfuerzo realizado con la alimentación y el entrenamiento.

Fuente: Sport