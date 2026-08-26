Salud
El oftalmólogo Xavier Subiràs alerta de que abusar del azúcar puede dañar la salud ocular: "La retina depende de una buena circulación sanguínea"
Los especialistas afirman que la dieta mediterránea es uno de los mejores aliados para preservar la salud ocular
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Luis Alloza
El especialista en IMO Grupo Miranza Xavier Subiràs ha advertido de que una dieta rica en azúcares y alimentos ultraprocesados puede afectar a la salud vascular y, en consecuencia, dañar la retina, especialmente en personas con enfermedades metabólicas como la diabetes.
"La retina es uno de los tejidos con mayor actividad metabólica del organismo y depende de una buena circulación sanguínea para funcionar correctamente. Cuando los vasos sanguíneos se deterioran por un mal control metabólico, la visión también puede verse comprometida", ha explicado Subiràs.
Durante el verano, puede aumentar la ingesta de helados, golosinas, refrescos azucarados y otros dulces o 'chuches. Según el doctor, disfrutar de estos alimentos de forma ocasional no tiene por qué estar reñido con una alimentación equilibrada, pero un consumo frecuente y excesivo de azúcar puede tener consecuencias para la salud ocular.
En este contexto, los expertos recuerdan que la salud ocular también se construye desde el paladar. Así, subrayan que, más que demonizar un alimento concreto, la clave está en mantener una alimentación variada y equilibrada, donde los dulces tengan un papel ocasional y no sustituyan a alimentos que aportan nutrientes esenciales para la visión.
El exceso de azúcar empobrece la calidad nutricional de la dieta y reduce el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes fundamentales para proteger los tejidos oculares frente al envejecimiento y el estrés oxidativo. "No es un dulce puntual lo que supone un problema, sino convertir el exceso de azúcar en un hábito. Una dieta poco variada implica dejar de aportar nutrientes fundamentales para proteger la retina", comenta el experto. "Lo importante es que la alimentación del día a día esté basada en productos frescos y de calidad", añade.
Alimentos recomendados
Los especialistas afirman que la dieta mediterránea es uno de los mejores aliados para preservar la salud ocular. Entre los alimentos más recomendados destacan el pescado azul (rico en ácidos grasos omega 3), las verduras de hoja verde y otros vegetales ricos en antioxidantes naturales, las frutas y hortalizas variadas, así como los frutos secos y el aceite de oliva virgen extra.
Estos alimentos aportan antioxidantes, luteína, zeaxantina y otros compuestos que ayudan a reducir el estrés oxidativo en la retina y contribuyen a preservar sus células frente al envejecimiento. Asimismo, aunque tradicionalmente se han asociado con una buena visión, las zanahorias no son el único alimento beneficioso para los ojos. "Los vegetales, en general, aportan antioxidantes que ayudan a cuidar la salud ocular. No debemos centrarnos únicamente en la zanahoria, sino en mantener una dieta rica y variada", explica el doctor.
Además de la alimentación, los especialistas recuerdan que existen otros hábitos que ayudan a preservar la salud ocular durante todo el año. Entre ellos, figuran realizar pausas frecuentes cuando se utilizan pantallas, alternar la visión de cerca con la de lejos, favorecer las actividades al aire libre (especialmente en niños, ya que se asocian con un menor desarrollo de la miopía) y acudir a revisiones oftalmológicas periódicas.
Fuente: El Periódico de Aragón
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