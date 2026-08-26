Aurelio Rojas, cardiólogo: "La clave estaba en lo que comía, o, mejor dicho, en lo que no comía"

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para cuidar la salud y mantener un buen funcionamiento del organismo. Seguir una dieta variada y equilibrada permite obtener los nutrientes que el cuerpo necesita y puede contribuir también al cuidado de la salud cardiovascular. Algunos minerales, como el potasio y el magnesio, intervienen en funciones relacionadas con la actividad muscular y el sistema nervioso, incluido el funcionamiento del corazón.

Pero la alimentación no es el único factor que puede influir en cómo sentimos nuestros latidos. El estrés, la ansiedad, el cansancio y la falta de descanso también pueden provocar que el corazón lata más rápido. Las palpitaciones pueden aparecer de forma puntual y responder a diferentes causas, aunque cuando son frecuentes o aparecen junto a otros síntomas es importante consultar con un profesional sanitario.

En este contexto, el cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido en un vídeo en su cuenta de Youtube, tres alimentos que considera especialmente interesantes para cuidar el ritmo cardíaco. Su propuesta pone el foco en productos cotidianos que pueden incorporarse fácilmente a una alimentación equilibrada.

"No siempre necesitas una pastilla"

"Si tienes palpitaciones o taquicardia, tienes que tomar estos alimentos", comienza el especialista. Rojas explica que cuando una persona nota "palpitaciones, ansiedad o el corazón acelerado sin motivo", no siempre debe pensar únicamente en un tratamiento farmacológico y apunta también a la alimentación. "Y es que si sientes palpitaciones, ansiedad o el corazón acelerado sin motivo, no siempre necesitas una pastilla. A veces, lo que necesitas está en tu plato", afirma.

Para explicar su planteamiento, el cardiólogo recurre al caso de una paciente que acudió a consulta después de experimentar episodios de taquicardia durante la noche.

Una paciente con taquicardias nocturnas

"El otro día, una paciente vino con taquicardias nocturnas, estaba cansada, con estrés y con déficits ocultos que el electro no detecta. La clave estaba en lo que comía, o, mejor dicho, en lo que no comía", explica Rojas.

A partir de este caso, el especialista enumera tres alimentos que, según expone en el vídeo, pueden contribuir a cuidar la función cardíaca.

Aguacate, espinacas y kéfir

El primero de ellos es el aguacate. Este alimento aporta diferentes nutrientes, entre ellos potasio y magnesio, además de grasas monoinsaturadas. "En primer lugar, aguacate, rico en magnesio, potasio y ácidos grasos monoinsaturados. Ayuda a que tu corazón bombee con ritmo y sin esfuerzo", afirma Rojas.

Las espinacas ocupan el segundo puesto de la lista del cardiólogo. "En segundo lugar, espinacas, riquísimas en magnesio y folatos. Regulan el sistema nervioso autónomo y prevén extrasístoles y arritmias leves", señala. El consumo habitual de verduras forma parte de las recomendaciones generales para mantener una alimentación variada y equilibrada.

El tercer alimento que recomienda Rojas es el kéfir natural, un producto fermentado que contiene microorganismos y que se relaciona con la salud de la microbiota intestinal. "Y en tercer lugar, kéfir natural, probióticos y triptófano. Mejora la microbiota y la producción de serotonina, lo que reduce enormemente la hiperactividad cardíaca por estrés", asegura el cardiólogo.

Una mujer consumiendo un vaso de kéfir. / MANU MITRU

La relación entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso es objeto de investigación, aunque las palpitaciones pueden tener múltiples causas y ningún alimento concreto sustituye una valoración médica cuando los síntomas son persistentes.

El corazón y su "lenguaje eléctrico"

Rojas concluye su explicación haciendo referencia a la actividad eléctrica del corazón y a la importancia de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios. "El corazón tiene su propio lenguaje eléctrico y a veces sólo necesita los nutrientes adecuados para recuperarlo", concluye.

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Las palpitaciones pueden aparecer por motivos muy diversos y, aunque determinados hábitos de alimentación pueden formar parte de un estilo de vida saludable, los episodios frecuentes o intensos requieren determinar cuál es su causa. Si además aparecen junto a dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o desmayos, es recomendable buscar atención médica.