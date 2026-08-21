Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

DERMATOLOGÍA

NO Me he quemado los labios con el sol: remedios caseros de una experta para curarlos

Una dermatóloga estética nos da consejos para que los labios no sufran ante las altas temperaturas del mes estival de agosto

¿Qué hacer si tengo los labios quemados? ¿Cómo cuidarlos? Responde una experta

¿Qué hacer si tengo los labios quemados? ¿Cómo cuidarlos? Responde una experta / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pleno mes de agosto, y el calor aprieta más que nunca. Por ello, es necesario seguir cuidando nuestra piel. Y debemos hacerlo con todas las partes del cuerpo sin excepción.

Desde 'Guías de Salud' te vamos a dar los consejos necesarios sobre cómo cuidar tus labios durante estas últimas semanas de calor intenso y qué hacer si los tienes quemados o irritados. Todo ello, respaldado por la doctora Belén Fabre, dermatóloga estética formada en la Universidad TU Dresden (Alemania).

Principales riesgos para los labios con el calor

El verano y el calor pueden provocar:

  • Deshidratación labial
  • Labios secos
  • Labios agrietados y descamados
Exponernos al sol sin proteger nuestros labios acabará provocando irritaciones

Exponernos al sol sin proteger nuestros labios acabará provocando irritaciones / Freepik

La exposición prolongada al sol sin protección puede provocar infecciones virales como el herpes labial. Ciertas bebidas ácidas como limonadas pueden irritar todavía más los labios sensibles.

Cómo protegerlos

Ante estos riesgos, muchas personas usan protectores labiales sin conocimiento: "se debe elegir un protector labial que ofrezca una combinación de hidratación y protección solar con al menos un FPS 30 o superior para proteger de forma adecuada a los labios contra los rayos UVA y UVB", afirma la doctora.

Este protector labial debe ser reaplicado cada dos horas o incluso con mayor frecuencia si se ha comido, bebido o nadado

Belén Fabre

— Doctora y dermatóloga estética

  • "Para conseguir una protección solar e hidratación adecuada es importante usar productos con protección solar de amplio espectro y agentes hidratantes como manteca de karité, aloe vera o ácido hialurónico", explica la doctora Fabre.

Cómo actuar si tenemos los labios quemados

Se debe evitar la exposición solar para evitar que la quemadura empeore, hidratar los labios y evitar productos irritantes. Es recomendable mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua y no lamerse los labios, ya que esto puede aumentar la sequedad e irritación.

Aplicar frío sobre los labios unos minutos también puede aliviar el dolor y si la quemadura es grave o no mejora, se debe consultar a un médico para recibir un tratamiento adecuado. 

Algunos de los síntomas de que nos encontramos ante una quemadura severa que requiere atención médica son:

Los episodios de fiebre son un claro síntoma de que estamos ante una quemadura severa.

Los episodios de fiebre son un claro síntoma de que estamos ante una quemadura severa. / Archivo

  • La inflamación no disminuye con el tiempo
  • Aumento del enrojecimiento
  • Calor alrededor de la quemadura
  • Episodios de fiebre

Papel de la alimentación en los labios

Somos lo que comemos y este caso no es una excepción:

  • El café y las bebidas alcohólicas contribuyen a la deshidratación
  • Los alimentos muy salados pueden provocar sequedad en los labios o agravar las heridas
  • Los cítricos, vinagres y alimentos picantes pueden también irritarlos
  • Para lograr una óptima hidratación se recomienda beber agua, consumir frutas y verduras variadas y limitar alimentos irritantes

Noticias relacionadas y más

Seguir estas recomendaciones de la especialista es fundamental para que nuestros labios no sufran y en caso de notar que las quemaduras no mejoran será necesario consultar a un profesional médico.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Pardo evita a Iker Jiménez: 'La Mesa' ya tiene fecha de estreno prevista en Antena 3, sin tener que competir con 'Horizonte' en Cuatro
  2. Ramón Vallés (60 años), piloto de avión: 'Cuando una persona lleva 20 horas trabajando no puede dar la calidad que daba en la primera hora
  3. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  4. Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
  5. El Barça gana un tórrido Gamper que acaba a guantazos en la grada
  6. La ONU condena como 'inaceptables' las sanciones de EEUU contra la presidenta de la Corte Penal Internacional
  7. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  8. Abascal apoya al movimiento en defensa de la Europa 'blanca' pese a las tiranteces con sus socios europeos

Barcelona desencalla el encantador bar bajo las bóvedas de Sant Agustí Vell

Barcelona desencalla el encantador bar bajo las bóvedas de Sant Agustí Vell

Hacienda saca a concurso por 604,8 millones el contrato para gestionar los viajes del Estado

Hacienda saca a concurso por 604,8 millones el contrato para gestionar los viajes del Estado

Las 3 cosas que debes evitar hacer en un hotel, según la experta en orden y limpieza Laura Guerrero: "Son pequeños gestos de higiene que no cuestan nada"

Las 3 cosas que debes evitar hacer en un hotel, según la experta en orden y limpieza Laura Guerrero: "Son pequeños gestos de higiene que no cuestan nada"

El alcalde de Tarragona conduce uno de los nuevos vehículos de la limpieza municipales

Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España

¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península