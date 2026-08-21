Diego Suárez, experto en longevidad, señala los tres alimentos que deberías eliminar de tu dieta: "Son los responsables de que te sientas hinchado todo el día"

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para mantener un buen estado de salud. Todo lo que comemos influye, de una forma u otra, en el funcionamiento del organismo, ya que los alimentos son nuestra principal fuente de energía y nutrientes.

Por este motivo, elegir bien lo que ponemos en el plato puede marcar una importante diferencia en cómo nos sentimos durante el día.

Además, determinados hábitos alimenticios pueden estar relacionados con molestias bastante habituales, como la sensación de pesadez o la hinchazón. Precisamente sobre este asunto ha hablado Diego Suárez, experto en longevidad y divulgador en redes sociales, quien ha señalado algunos de los productos que, según explica, convendría apartar de nuestra alimentación.

A través de un vídeo publicado en TikTok, Suárez responde a una cuestión muy concreta: "¿Cuál es el alimento más inflamatorio del mundo y cuáles son las alternativas saludables?".

Este es el alimento más inflamatorio de todos

A partir de esta pregunta, el especialista menciona tres alimentos que recomienda eliminar de la dieta y propone otras opciones con las que sustituirlos, especialmente para aquellas personas que buscan reducir la sensación de hinchazón e inflamación.

Diego Suárez pone el foco en la alimentación como uno de los factores que pueden estar detrás de esa sensación de hinchazón que muchas personas arrastran durante buena parte del día. El experto en longevidad señala concretamente tres productos que, desde su punto de vista, convendría eliminar de la dieta para reducir la inflamación.

El primero de ellos es el azúcar, un ingrediente muy presente en numerosos productos que consumimos habitualmente, incluso en algunos en los que puede pasar desapercibido.

Suárez es tajante al hablar de sus efectos: "Dispara la inflamación, altera la insulina y no aporta absolutamente nada para tu salud". Por este motivo, recomienda reducir al máximo su presencia en la alimentación diaria, especialmente cuando procede de productos procesados.

Adiós a los sobres de azúcar / SPORT.es

El vídeo no ha tardado en generar todo tipo de reacciones en redes sociales. En apenas unas horas, la publicación acumula decenas de miles de reproducciones, cerca de 5.000 'likes' y más de cuarenta comentarios, muchos de ellos centrados en debatir las recomendaciones de Diego Suárez y en compartir experiencias personales.

Entre las respuestas hay quienes aseguran estar de acuerdo con sus palabras, mientras que otros reconocen que, pese a evitar algunos de los alimentos mencionados, siguen teniendo problemas de hinchazón. "Yo no como nada de eso y siempre estoy inflamada", comenta una usuaria.

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Otros mensajes, como "Estoy de acuerdo" o "Pues lo llevo claro, me encantan las chuches", reflejan las diferentes opiniones que ha provocado el vídeo. Tampoco faltan quienes cuestionan que determinados alimentos, especialmente las carnes, sean los responsables de este problema.

Fuente: Sport