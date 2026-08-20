Aurelio Rojas, cardiólogo, desvela qué tipo de aceite de oliva es mejor para proteger el corazón y el cerebro.

Cuidar la salud cardiovascular no depende de un único alimento, sino de mantener unos hábitos saludables de forma constante. Seguir una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico con regularidad y descansar adecuadamente son algunas de las prácticas que más contribuyen a prevenir enfermedades relacionadas con el corazón. Dentro de la dieta, está demostrado que algunos alimentos aportan beneficios adicionales. Uno de los más estudiados es el aceite de oliva virgen extra.

En un vídeo publicado en su canal de Youtube, el cardiólogo Aurelio Rojas explica por qué este alimento ocupa un lugar destacado dentro de la dieta mediterránea y comparte algunos de los beneficios que distintos estudios científicos han asociado a su consumo habitual.

Según explica el especialista, consumir al menos 15 mililitros de aceite de oliva virgen extra al día -tan solo una cucharada- se ha relacionado con una reducción del 30% del riesgo de infarto y del 28% del riesgo de morir por demencia.

Sin embargo, Rojas insiste en que muchas personas cometen un error al pensar que cualquier aceite de oliva ofrece los mismos beneficios. "Lo más importante que tienes que entender, porque mucha gente comete este error y toma cualquier aceite, es que siempre tiene que ser virgen extra y siempre utilizarlo en crudo", afirma.

¿Por qué el aceite de oliva virgen extra es más beneficioso?

El experto explica que los beneficios del aceite de oliva virgen extra se deben, en buena medida, a su composición. "Los investigadores y tantos estudios concluyen que consumir aceite de oliva virgen extra es tan beneficioso debido a que contiene sustancias clave como polifenoles, oleocantal y potentes antioxidantes, con efecto antiinflamatorio directo sobre la pared de nuestras arterias", subraya.

Estos compuestos presentan propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger la salud cardiovascular. Según apunta el especialista, este efecto podría contribuir a reducir el riesgo de rotura de las placas de ateroma y de sufrir un infarto. Además, su consumo se ha asociado en distintos estudios con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y demencia.

La recomendación del cardiólogo

Por todo ello, Aurelio Rojas anima a incorporar este alimento dentro de una dieta saludable, siempre que se elija la variedad y cantidad adecuadas.

"Si quieres proteger tu corazón y tu cerebro, no te olvides de que uno de tus grandes aliados es el aceite de oliva y recuerda que tiene que ser únicamente virgen extra", concluye.

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Como recomendación práctica, el especialista aconseja tomar una cucharada al día y consumirla siempre en crudo. En este caso, se puede utilizar como aliño para las ensaladas, verduras, tostadas u otros platos.