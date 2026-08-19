Si ves esto en la cafetera de un bar, piénsatelo antes de pedir un cortado; puede ser peligroso

Para muchas personas, empezar el día con un café en el bar es casi un ritual. Pero si eres de los que suelen pedir café con leche, cortado o cappuccino, hay un detalle de la cafetera que puede dar pistas sobre las condiciones de higiene del establecimiento: la lanza de vapor que se utiliza para calentar y emulsionar la leche.

Este tubo entra directamente en contacto con la leche y, por ello, debe limpiarse después de cada uso. Si presenta restos secos, costras o acumulaciones visibles, es un indicio de que la higiene no se está realizando de manera adecuada.

Un punto especialmente delicado de la cafetera

Cuando se calienta la leche, una pequeña cantidad puede quedar adherida a la superficie de la lanza. Si estos residuos no se eliminan inmediatamente, pueden ir acumulándose y quedar expuestos durante horas a temperatura ambiente.

Los alimentos perecederos, como la leche, pueden favorecer el crecimiento de microorganismos cuando se mantienen demasiado tiempo fuera de las temperaturas de conservación adecuadas. Las autoridades de seguridad alimentaria recuerdan que las bacterias pueden multiplicarse especialmente rápido entre aproximadamente 4 y 60 grados.

Esto no significa, sin embargo, que ver una lanza sucia permita afirmar que hay salmonela, E. coli o listeria. Para determinar la presencia de estos microorganismos sería necesario realizar un análisis microbiológico. Sí es, en cambio, una señal clara de una limpieza deficiente de una superficie que entra en contacto con alimentos.

Cómo debe limpiarse correctamente

La práctica habitual consiste en limpiar la lanza inmediatamente después de utilizarla, antes de que la leche se seque sobre el metal.

Primero hay que retirar cualquier resto exterior con un paño limpio y húmedo destinado a esta función. Después, se debe dejar salir vapor durante unos segundos para expulsar posibles restos que hayan quedado en el interior del conducto.

La higiene de los equipos que entran en contacto con alimentos es una de las medidas básicas para reducir posibles contaminaciones. Las directrices de seguridad alimentaria insisten en que los equipos y superficies deben mantenerse limpios y someterse a procedimientos adecuados de limpieza y desinfección.

No es solo una cuestión de aspecto

Una acumulación visible de leche reseca no solo puede afectar al sabor y al olor del café, sino que indica que el producto alimentario ha estado en contacto con una superficie durante más tiempo del recomendable.

Las bacterias responsables de intoxicaciones alimentarias pueden encontrarse en diferentes alimentos, incluidos productos lácteos contaminados, y algunas pueden provocar cuadros especialmente graves en personas mayores, embarazadas, bebés o personas con el sistema inmunitario debilitado.

Por ello, una lanza llena de restos no permite diagnosticar un riesgo concreto, pero sí debería hacer desconfiar de las prácticas de limpieza de la máquina.

Un simple vistazo puede dar muchas pistas

Antes de pedir un café con leche, observar el estado general de la máquina puede ser útil. Una lanza limpia, sin leche seca acumulada y que se purga después de cada uso es un buen indicador de que se están aplicando unas rutinas básicas de higiene.

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En cambio, si el tubo presenta capas visibles de leche pegada o restos antiguos, el problema no es que necesariamente el café vaya a provocar una intoxicación, sino que evidencia una manipulación menos cuidadosa de lo que sería deseable en un elemento que entra repetidamente en contacto con alimentos.

Fuente: Diari de Girona