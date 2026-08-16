Aurelio Rojas, cardiólogo: "La ashwagandha no solo baja el cortisol en sangre, también modula el centro del miedo y la ansiedad de nuestro cerebro"

Cuidar la salud no solo pasa por seguir una buena alimentación o practicar ejercicio físico. Descansar correctamente y aprender a gestionar el estrés también son dos pilares fundamentales para prevenir enfermedades y mejorar el bienestar.

En este contexto, cada vez son más las personas que recurren a suplementos naturales para complementar unos hábitos de vida saludable. Uno de estos productos es la ashwagandha (Withania somnifera), una planta medicinal a la que diversos estudios atribuyen efectos beneficiosos sobre el estrés, el sueño, la memoria, el rendimiento físico y la salud cardiovascular.

Beneficios de la ashwagandha para energía y vitalidad / Freepik

Beneficios de la planta

En un vídeo publicado en su perfil en redes, el cardiólogo Aurelio Rojas repasa algunos de los beneficios que la evidencia científica atribuye a esta planta y explica qué aspectos conviene tener en cuenta antes de consumirla.

La mayor parte de los beneficios de la ashwagandha -explica- se atribuyen a los withanólidos, unos compuestos naturales presentes en la planta que pueden ayudar al organismo a adaptarse mejor al estrés, proteger las células frente al daño y contribuir a reducir la inflamación.

Por ello, el especialista recomienda elegir extractos con más del 5% de withanólidos y, si es posible, optar por KSM-66, un extracto patentado obtenido de la raíz de la planta. Este extracto se ha asociado con una reducción del estrés, una mejora de la calidad del sueño y un mayor rendimiento físico y cognitivo. La dosis más utilizada en los estudios oscila entre 300 y 600 miligramos al día, repartidos en una o dos tomas junto con las comidas para facilitar su absorción.

Del estrés al corazón

Según explica Rojas, uno de los beneficios más destacados de la ashwagandha es su capacidad para reducir el estrés y la ansiedad. Algunos estudios clínicos han constatado que puede reducir los niveles de cortisol, la conocida como 'hormona del estrés', hasta en un 30%.

Asimismo, el autor del vídeo señala que algunos estudios también apuntan a una mejora de la calidad del sueño, un aumento de la energía, una reducción de la fatiga y beneficios sobre la memoria y la concentración. Además, tras varias semanas de uso, podría favorecer el incremento de la fuerza y de la masa muscular magra.

El especialista añade que algunos estudios también la relacionan con una mejora de la fertilidad masculina, un posible alivio de los síntomas del síndrome premenstrual y la menopausia, así como una mayor sensibilidad a la insulina y un mejor control de la glucosa en sangre.

Por otro lado, destaca que la ashwagandha podría contribuir a la salud cardiovascular al ayudar a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la presión arterial. En este sentido, subraya que "la ashwagandha no solo baja el cortisol en sangre, sino que modula directamente la actividad de la amígdala, el centro del miedo y la ansiedad de nuestro cerebro", un efecto que, según explica, ayuda al organismo a responder al estrés de una forma más calmada.

¿Quiénes no deberían tomarla?

A pesar de los mencionados beneficios, Rojas recuerda que la ashwagandha debe evitarse durante el embarazo y la lactancia, así como en personas con problemas de hígado o de riñón.

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Como conclusión, el cardiólogo resume el potencial de esta planta con una reflexión: "No hablamos solo de un suplemento, hablamos de una planta que conecta tu cerebro con tu corazón, ayudándote a responder al estrés de una manera más calmada, protegiendo tu sistema nervioso y también tu corazón."