Consumo alerta de la posible presencia de trozos de cristal en confitura y miel Bonne Maman

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha alertado de la puesta a la venta de varios lotes de confitura de fresa y miel de la marca Bonne Maman procedentes de Francia con posible contaminación de fragmentos de vidrio.

Por el momento, la Aesan ha detallado que, en el caso de la confitura de fresa, están afectados los lotes K154, K155 y K156, con fecha de consumo preferente 30/06/2028, que se venden en tarros de vidrio de 30 gramos a temperatura ambiente.

La Aesan no ha detallado las autonomías en las que se ha puesto a la venta el producto, si bien, ha informado de que la notificación la trasladó inicialmente la autoridad sanitaria del Gobierno de Cantabria.

La detección de la alerta proviene también del autocontrol de la propia empresa fabricante que ha comunicado la incidencia a las autoridades.

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Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en dicha alerta se abstengan de consumirlos.