Cuidar la salud
Las expertas en belleza coinciden: "Antes el protector solar se asociaba casi siempre a la playa y al verano..."
Las especialistas recuerdan lo esencial que es cuidar correctamente la piel frente a la radiación
Las mejores cremas solares según la OCU: estos son los cuatro protectores más recomendados para este verano
La radiación solar crece más del 10% en algunos puntos de Catalunya
Con la llegada del verano y la cantidad de planes que implican estar expuestos al aire libre y el sol es necesario conocer los diferentes tipos de protector solar, así como su correcta aplicación.
Debido a la inclinación de la Tierra hacia el Sol, la radiación solar es mucho más intensa en verano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la crema solar no debe utilizarse únicamente en esta estación o cuando el día esté soleado, porque los efectos de los protectores solares van más allá de evitar quemaduras.
"Antes, el protector solar se asociaba casi siempre a la playa y al verano. Ahora, en cambio, es un paso clave llueva, truene, nieve o haga un sol de justicia. Es decir, lo usamos todos los días, estemos donde estemos", introduce Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, según la revista especializada 'IM Farmacias'.
Asegurarse de que no hay zonas desprotegidas
Uno de los mitos más extendidos es que hay que dejar la cara blanca para mayor protección. "Un protector puede ser muy visible y no estar bien aplicado, o puede tener una textura invisible y ofrecer una protección muy completa", comenta Serrano.
Lo que sí es recomendable es utilizar cremas que no sean transparentes para poder comprobar fácilmente que se han aplicado de manera uniforme, según indica la dermatóloga Laura Serra, del Hospital Clínic Barcelona.
Pero esto no quiere decir que haya que dejar un acabado blanco, sino que esto ayuda a saber que no queda ninguna zona desprotegida.
"El SPF 50 no significa protección infinita"
Uno de los errores más habituales es creer que el factor de protección solar (SPF) 50 no necesita reaplicación.
Sin embargo, el roce, el sudor, la contaminación, tocarse la cara, el maquillaje o, simplemente, el paso de las horas hace que la protección vaya disminuyendo. "El SPF 50 no significa protección infinita. Significa una protección alta, siempre que se aplique en cantidad suficiente y se reaplique cuando toca", recuerda la cosmetóloga y creadora de la marca Byoode Raquel González.
Asimismo, añade que "en exposición directa, especialmente en playa, piscina, montaña o deporte al aire libre, lo recomendable es reaplicar cada dos horas y siempre después del baño o de sudar".
Los rayos UV atraviesan las nubes
También hay una creencia común de que, cuando está nublado, no hace falta protector solar.
Lo cierto es que la radiación ultravioleta no desaparece cuando no hay sol, pues los rayos UV atraviesan las nubes y siguen impactando en la piel, aunque no se perciba calor.
Esto es especialmente peligroso, porque los días nublados dan menos sensación de riesgo de quemadura, pero el daño solar sigue estando.
Tanto en verano como en invierno
En este sentido, es igual de necesario protegerse en verano como en invierno, ya que el protector solar facial también es beneficioso para las arrugas y las manchas y aporta hidratación al rostro.
Cabe destacar que tener la piel bronceada no implica dejar de protegerse, puesto que "el moreno es una defensa de la piel frente a la radiación, y no una armadura", tal y como explica la directora dermocosmética de la marca Medik8 Estefanía Nieto.
A esta tesis se suma también Raquel González: "La radiación sigue favoreciendo la pérdida de firmeza, las manchas, la deshidratación y el envejecimiento prematuro".
Todo el cuerpo necesita la misma protección
Finalmente, Estefanía Nieto recuerda que en muchas ocasiones se cuida la cara o, en verano, el cuerpo, pero se olvidan otras partes que necesitan la misma protección: "Cuello, escote, manos, orejas y contorno de ojos suelen quedar olvidados, y son precisamente áreas donde se notan mucho las manchas, la pérdida de elasticidad y el envejecimiento solar".
Con esto, es necesario tener siempre presente lo esencial que es cuidar la piel frente a la radiación.
Utilizar factor de protección 50 es muy necesario, pero siempre hay que utilizarlo de forma adecuada, dejando atrás todos los mitos o creencias que es habitual escuchar, pero que son errores.
- Shakira (49 años), sobre su historia con Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka', no habría conocido al padre de mis hijos
- Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
- Javier Ruiz deja TVE para dirigir La Séptima, la nueva cadena de televisión, y Cintora asume 'Mañaneros
- El 44% de bares y restaurantes de Barcelona pertenecen a extranjeros y por primera vez el personal extracomunitario es mayoría
- Bernat (40 años), después de estar en prisión, construyó una cabaña autosuficiente por cero euros: 'Yo vivo de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que reciclo
- Primera acción penal por el ático de lujo del Gobierno de Ayuso por prevaricación, malversación y fraude
- Barcelona abrirá el 15 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas de 600 euros a la compra de ciclomotores eléctricos
- Catalunya abrirá compuertas en los embalses del Ter y el Llobregat para recuperar las playas