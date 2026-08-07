Transmitido por ratones
Hantavirus: qué es, síntomas y cómo se puede contagiar entre personas
Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.
Un ciudadano franco-argentino de viaje por Europa ha dado positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve. Actualmente, se encuentra en Galicia, según ha informado el Ministerio de Sanidad.
Este caso se suma al foco de hantavirus que se declaró el pasado mes de mayo en un crucero por el Atlántico que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde.
El hantavirus fue foco de interés en marzo de 2025, cuando saltó la noticia de que la mujer de Gene Hackman, Betsy Arakawa, había fallecido a causa de un síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialmente mortal transmitido por ratones.
Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente
El síndrome pulmonar por Hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.
Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.
Síntomas
Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.
Se presenta con síntomas generales como:
- fiebre
- malestar general
- y dolores musculares
La mitad de los pacientes pueden experimentar:
- dolor abdominal
- cefalea
- nauseas
- y vómitos
A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.
Consejos para evitar el contagio
Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:
- Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,
- Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,
- Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,
- Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,
- No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,
- No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,
- Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.
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