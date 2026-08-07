Hantavirus: qué es, síntomas y cómo se puede contagiar entre personas

Un ciudadano franco-argentino de viaje por Europa ha dado positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve. Actualmente, se encuentra en Galicia, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Este caso se suma al foco de hantavirus que se declaró el pasado mes de mayo en un crucero por el Atlántico que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde.

El hantavirus fue foco de interés en marzo de 2025, cuando saltó la noticia de que la mujer de Gene Hackman, Betsy Arakawa, había fallecido a causa de un síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialmente mortal transmitido por ratones.

Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente

El síndrome pulmonar por Hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.

Se presenta con síntomas generales como:

fiebre

malestar general

y dolores musculares

La mitad de los pacientes pueden experimentar:

dolor abdominal

cefalea

nauseas

y vómitos

A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

Consejos para evitar el contagio

Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:

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