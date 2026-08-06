Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardia civil muertaLlanesPlata nataciónCeutaÁtico AyusoBarcelonaMenores migrantesBulos CeutaExplosion Gran CanariaSalvamento MarítimoJavier RuizJuan LealMichael Douglas
instagramlinkedin

Salud

El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre los riesgos de tomar ibuprofeno: "Desde el punto de vista del corazón es de los peores"

Las personas con hipertensión o insuficiencia cardiaca deberían evitar este fármaco

Este es el yogur más sano del mundo, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cómo evitar los trombos en un avión: “Cada hora deberías..."

Caja de Ibuprofeno de 600 mg

Caja de Ibuprofeno de 600 mg / Angel Díaz / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Es habitual que, cuando nos duele algo, en lo primero que pensemos sea en tomarnos un analgésico para aliviar el dolor. Sin embargo, los expertos advierten que hay medicamentos que pueden afectar a órganos vitales como el corazón.

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como doctorrojass, ha publicado un vídeo en Instagram donde explica cómo uno de ellos -el ibuprofeno- puede afectar al corazón y qué alternativas podemos usar en su lugar.

Efectos del ibuprofeno en el corazón

“El ibuprofeno es uno de los fármacos más utilizados, pero desde el punto de vista del corazón es de los peores”, comienza diciendo el cardiólogo.

Rojas explica que “el ibuprofeno aumenta el riesgo de infarto y trombosis”. Además, añade que este fármaco también puede aumentar la presión arterial, retener líquidos y empeorar la función del riñón.

El ibuprofeno bloquea la COX-2, una vía que protege las arterias. Esto provoca menos prostaciclinas, unas moléculas que se encargan de dilatar los vasos sanguíneos, y más vasoconstricción, es decir, un mayor estrechamiento de los vasos sanguíneos.

Alternativas más seguras

El doctor Rojas recomienda que, si se sufre de hipertensión, insuficiencia cardiaca o alguna enfermedad coronaria, se extremen las precauciones y se evite el paracetamol. “Existen alternativas más seguras que el ibuprofeno”, explica, y pone de ejemplo el caso del paracetamol o el naproxeno.

Noticias relacionadas

En todo caso, el paracetamol tarda más en hacer efecto pero tiene menos efectos secundarios que el ibuprofeno. Y el naproxeno también actúa más lento que el ibuprofeno pero tiene un efecto más prolongado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boris y Rosa llevan más de 16 años sin pagar facturas: 'Siempre hay que depender de algo, pero hay que ser un poquito más libre
  2. Un joven de Barcelona fallece al ser arrollado por un taxi mientras estaba tumbado en la calzada en Menorca
  3. El CGPJ abre nuevas diligencias contra Peinado tras una queja por 'trato desconsiderado' a una de las acusaciones del caso Begoña Gómez
  4. Sebastián compra una casa con 1.000 m² de terreno sin hipoteca ni ahorros: 'Empecé con la casa, pagando una entrada, trabajando todo el primer año y ahorrando al máximo para terminar de pagarla
  5. Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
  6. Un incendio deja sin luz durante dos horas a casi 4.000 vecinos de Viladecans, Sant Boi, Gavà y Castelldefels
  7. Sebastián, taxista: 'Puedo llegar a facturar hasta 7.000 euros en un buen mes, aunque para conseguirlo trabajo hasta 14 horas al día y no me tomo ni un día libre
  8. España se cuelga la última plata y consigue un 10 histórico con su rutina acrobática al ritmo de Berghain de Rosalía

El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre los riesgos de tomar ibuprofeno: "Desde el punto de vista del corazón es de los peores"

El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre los riesgos de tomar ibuprofeno: "Desde el punto de vista del corazón es de los peores"

Diarios policiales del Mundial de fútbol: El hombre que seguía a la princesa Leonor

El Ibex 35 toca su tercer máximo histórico consecutivo pese al desplome de Asia

El Ibex 35 toca su tercer máximo histórico consecutivo pese al desplome de Asia

Hasta 43 kilos de oro y 3.000 kilos de plata al año por el váter: el país europeo que tira millones por el retrete

Hasta 43 kilos de oro y 3.000 kilos de plata al año por el váter: el país europeo que tira millones por el retrete

Los museos de Barcelona despliegan su programación de verano con actividades para todos los públicos

Los museos de Barcelona despliegan su programación de verano con actividades para todos los públicos

Eclipse total y lágrimas de San Lorenzo: dónde y cómo disfrutar de la noche mágica de este agosto

Eclipse total y lágrimas de San Lorenzo: dónde y cómo disfrutar de la noche mágica de este agosto

Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

Eclipse solar, en directo: horario, dónde y cómo verlo este 12 de agosto, mejores gafas de protección y última hora del fenómeno astronómico

La caña, en un momento crítico con bares que la rechazan en favor de dobles o jarras

La caña, en un momento crítico con bares que la rechazan en favor de dobles o jarras