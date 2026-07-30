Nutrición
Javier Fernández, farmacéutico y nutricionista: "Retrasa tu desayuno en la mayor parte de los días al menos hasta las diez y media de la mañana"
El divulgador explica cómo mejorar la vitalidad y favorecer la pérdida de grasa con el ayuno intermitente
Miguel Ángel Peinado, entrenador personal: "Si a las dos horas de desayunar ya tienes hambre es que no sacia"
El desayuno es la comida más importante del día para muchas personas. Para buena parte de la población, no hay nada como comenzar el día con energía y buenos alimentos. No obstante, todavía existe debate sobre cómo hay que empezar la jornada desde el punto de vista nutricional.
Por este motivo, Javier Fernández Ligero (@nutriligero), experto farmacéutico y nutricionista, ha compartido una publicación en la revista Men's Health señalando alguno de los puntos más importantes para mejorar la vitalidad y tener un metabolismo más eficiente.
En primer lugar, el divulgador recomienda el ayuno intermitente: "Retrasa tu desayuno en la mayor parte de los días al menos hasta las diez y media de la mañana, no metas tantas comidas en el día a día porque eso hace que tu intestino esté todo el tiempo procesando comidas y, por lo tanto, promueve el envejecimiento".
A través de su perfil de Instagram, Fernández advierte que la temporalidad del desayuno es "uno de los errores fundamentales en esa pérdida de grasa" puesto que "comenzamos el día generando un pico de glucosa". Por este motivo, retrasar el desayuno es una forma de beneficiar la pérdida de peso.
"Retrasando dos horas el desayuno, por ejemplo, conseguimos que tu tiroides va a acelerar tu metabolismo en busca de esa comida que siempre le has dado a primera hora de la mañana y que ahora no tiene", detalla el nutricionista. En este caso, añadir algo de actividad mejora la forma de comenzar el día.
"Si además en ese primer ratito antes de ir a la universidad o al trabajo lo acompañas con una caminata esa pérdida de grasa va a ser mucho más eficiente", destaca Nutriligero. Aunque caminar es recomendable a cualquier hora del día, por la mañana tiene múltiples beneficios para el organismo.
Javier Fernández Ligero está especializado en nutrición clínica, deportiva y salud metabólica. Según su página oficial, el experto trabajo con un enfoque basado en "la evidencia científica, adaptando cada estrategia a la realidad, objetivos y estilo de vida de cada persona".
Durante su carrera profesional, el nutricionista ha colaborado con equipos y deportistas de élite. De hecho, Fernández Ligero ha diseñado y coordinado planes nutricionales para las jugadoras de la Selección Española de Fútbol Femenino. Para ello, el farmacéutico ha adaptado su alimentación a las demandas del entrenamiento, la competición y las necesidades individuales. Actualmente, la nutrición es una parte fundamental de la vida de los deportistas de alto rendimiento.
Fuente: Sport
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