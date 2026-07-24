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SEGÚN UN ESTUDIO

La bebida que hidrata más que el agua y que debes tomar en verano para calmar la sed

Aunque el agua siempre es la mejor opción para hidratarse, una investigación concluye que hay otras bebidas que son realmente más hidratantes

La bebida que hidrata más que el agua y calma la sed rápidamente

La bebida que hidrata más que el agua y calma la sed rápidamente / EFE/Sebastián Mariscal

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

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El agua es fundamental para el cuerpo humano. Entre el 50% y el 70% de nuestro peso corporal está compuesto por agua. Regula y mantiene la temperatura corporal, posibilita el transporte de los nutrientes a las células, elimina los desechos a través de la orina y lubrica y amortigua las articulaciones, y protege los tejidos.

Y con las altas temperaturas propias del verano, las recomendaciones de los expertos son claras: beber entre dos y tres litros de agua al día para evitar golpes de calor. 

Sin embargo, a todos se nos viene la misma pregunta a la cabeza: ¿el agua es la única bebida que nos permite estar hidratados o hay alguna otra que lo hace más? Para dar respuesta a esta cuestión, la Universidad de St. Andrews en Escocia ha hecho una investigación.

Archivo - Una mujer camina por una vía en plena ola de calor

La bebida más hidratante que el agua para hacer frente al calor / Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

Alternativas al agua para hidratarse

Los indios son los reyes de los lácteos. En la India se consumen cada año 87.050 miles de toneladas de productos derivados de la leche, como yogur y queso. Le sigue la Unión Europea, Estados Unidos y China. La leche es un alimento que nos acompaña desde que nacemos y que seguimos tomando a lo largo de nuestra vida.

No solo aporta energía por su alto contenido en lactosa y grasa (porcentaje más reducido si hablamos de leche semi o desnatada), también porque es una fuente importante de calcio y vitaminas. Riboflavina (B2), vitamina A y D y Cianocobalamina (B12).

Además, los especialistas recomiendan una ingesta diaria de 2-3 raciones de leche. Así, se cubre la mayor parte de las necesidades de calcio. Un solo vaso contiene 100 mg/100 ml.

Catorce comunidades en alerta por calor extremo ante la tercera ola de calor del verano

La leche desnatada es considerada según un estudio como la bebida más hidratante que el agua / Toni Galán

La leche desnatada es la bebida que más hidrata porque contiene azúcar, lactosa, proteínas y grasa

El estudio publicado en ‘The American Journal of Clinical Nutrition’ ha determinado que el agua no es la bebida más hidratante, en contra de los que muchos piensan. La leche desnatada es la que más hidrata porque contiene azúcar, lactosa, proteínas y grasa, que son esenciales para mantenerse más tiempo en nuestro organismo.

Con el Índice de Hidratación de Bebidas (BHI, por sus siglas en inglés) desarrollado por los investigadores, se ha concluido que el agua no es la bebida más hidratante. Durante los días de ola de calor es esencial conocer qué líquidos nos ayudan a soportar las temperaturas extremas.

Tras la leche desnatada, el suero oral para la rehidratación, la leche entera y el zumo de naranja son las bebidas con mayor hidratación.

Los recién nacidos son quienes más cantidad de agua necesitan

Consejos para mejorar tu hidratación

Esto no quiere decir que haya que prescindir del agua. Y es que, la hidratación no solo depende de lo que bebemos, también de lo que comemos. 

Calor en Cantabria

La cantidad de agua que necesita el cuerpo depende de la edad y de la complexión / Pedro Puente Hoyos

Una dieta equilibrada, y principalmente mediterránea, basada en verduras, pescado, pasta, arroz y carne, nos permitirá obtener aproximadamente el 50% de la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita. Y no todas las personas necesitan la misma cantidad.

Los recién nacidos son las personas que más cantidad de agua necesitan. Además de los lactantes, los deportistas, con una actividad física intensa, y las mujeres embarazadas, necesitan una mayor hidratación. 

Noticias relacionadas y más

La necesidad de agua entre hombres y mujeres difiere en torno a medio litro. Se estima, según investigaciones, que un hombre (no deportista profesional), de 20 años y que pesa 70 kilos, y que vive en una zona con humedad relativa del 50%, ingiere y pierde 3,2 litros de agua al día.

Fuente: La Nueva España

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