Paula Marrero, dietista experta en alimentación antiinflamatoria: "La inflamación es algo que ocurre en nuestro cuerpo, pero no somos capaces de percibirlo"

La definición habitual de inflamación suele referirse al hinchazón o a una distensión abdominal, una sensación que se parece a una opresión del estómago, como si estuviera lleno o apretado.

Sin embargo, por muy común que sea escuchar que se padece una hinchazón, especialmente en redes sociales, esta definición está algo alejada de la realidad: muchas veces, esta sensación tiene más que ver con cuestiones digestivas de pesadez o de otros síntomas.

La inflamación no es algo visible

En este sentido, la inflamación es "simplemente una reacción del sistema inmune frente a un tejido dañado o una sustancia adversa", según explica la dietista-nutricionista especializada en alimentación antiinflamatoria Paula Marrero.

Con esta definición, aclara que "la inflamación es algo que ocurre en nuestro cuerpo, pero no somos capaces de percibirlo", ya que lo que normalmente asociamos con este concepto es una "distensión abdominal, que es cuando la barriga se hincha y aumenta el perímetro abdominal".

Marrero ha analizado qué significa realmente "estar inflamado" en el episodio del pódcast de nutrición de Fit Generation.

Alimento antiinflamatorio por excelencia

En este episodio han hablado sobre qué alimentos pueden empeorar la inflamación y cuáles pueden ayudar.

Asimismo, para prevenir la inflamación la nutricionista recomienda incluir verduras crucíferas (pertenecen a la familia botánica de las brasicáceas, como repollo, coliflor, brócoli, coles de Bruselas...) y, especialmente, legumbres.

Para Marrero las legumbres son "el alimento antiinflamatorio por excelencia" y su objetivo nutricional es que sus pacientes consuman una mayor cantidad de legumbres.

Pese a que la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es de comer legumbres entre 4 y 7 veces a la semana, "la gente no llega ni a una ración a la semana", asegura la nutricionista.

Desayuno proinflamatorio

Desayunar pan blanco con tomate, jamón y zumo de naranja es muy común entre los españoles, y puede parecer muy sano, pero realmente es "un poco escaso".

Marrero lo clasifica como "desayuno proinflamatorio por excelencia" y, aunque no está totalmente mal, sí conviene complementarlo.

Para mejorarlo, habría que cambiar el pan a uno integral, acompañarlo de fruta o frutos secos y añadir más fibra.

Los mejores 5 alimentos antiinflamatorios

Con tal de encontrar los productos más adecuados, Marrero ha elaborado una lista con los 5 mejores para una alimentación antiinflamatoria.

Sin ningún orden específico, es necesario incluir en la dieta:

El aceite de oliva , por ser fácil de tolerar.

, por ser fácil de tolerar. La fruta , por tener efectos positivos a muchos niveles y contener fibra, vitaminas y minerales.

, por tener efectos positivos a muchos niveles y contener fibra, vitaminas y minerales. Las verduras de hoja verde , porque tiene minerales interesantes y se tolera bien.

, porque tiene minerales interesantes y se tolera bien. Los frutos secos , por la aportación de Omega 3.

, por la aportación de Omega 3. Las legumbres, excepto quienes no las toleren por alguna sensibilidad digestiva.

Alimentos y causas inflamatorias

En este sentido, la dietista-nutricionista también ha hecho un ránking con los alimentos más inflamatorios, ordenados de más a menos. Estos son: el alcohol, el azúcar, las harinas refinadas y los aceites vegetales.

Asimismo, la inflamación puede estar causada por motivos que no se suelen tener en cuenta como descansar mal, el estrés, un alto consumo de ultraprocesados o una alta ingesta de alcohol.

"El picoteo y comer rápido se relacionan con un mayor riesgo de síndrome metabólico", lo que puede aumentar la inflamación, según Marrero.