Sanidad y las comunidades rechazan financiar, de nuevo, los dos fármacos que ralentizan el alzhéimer

La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos celebrada este miércoles ha vuelto a rechazar la inclusión en la sanidad pública de los nuevos medicamentos contra el alzhéimer, que por primera vez demuestran beneficios para ralentizar la progresión. Lecanemab y Donanemab ya están autorizados por la Agencia de Medicamentos Europea (EMA) y los pacientes y profesionales los están esperando en España como agua de mayo, pero la Comisión Interministerial ha vuelto a rechazar, como ya hizo en primavera, las nuevas ofertas de precios presentadas por las farmacéuticas, Biogen y Lilly, respectivamente.

De hecho, el presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, Julio Gay-Ger, ha lamentado este jueves, en una carta abierta, que la Comisión, que reúne al Gobierno y las comunidades, haya decidido no financiar 'Kisunla' (donanemab), que ha recibido luz verde en europa para adultos con enfermedad de Alzheimer en fase de deterioro cognitivo leve y demencia leve. Gay-Ger ha apuntado que, mientras mantiene su intención de seguir trabajando por la financiación pública, este tratamiento está disponible en la sanidad privada.

"Durante los últimos meses, desde Lilly hemos mantenido un diálogo permanente, constructivo y respetuoso con el Ministerio de Sanidad (proceso que valoramos y alentamos), realizando un esfuerzo muy significativo para que el acceso a esta innovación fuera posible a través del Sistema Nacional de Salud -explica-. No hemos dudado en ofrecer soluciones para cada posible obstáculo, porque creemos que una innovación de este tipo debe llegar a todos y cada uno de los pacientes elegibles, con equidad y dentro del sistema público. Por eso, la decisión conocida hoy nos sorprende y desilusiona, pero no detendrá nuestro firme compromiso de ayudar a los pacientes que sufren de la enfermedad en España".

En este sentido, apunta que mientras se desarrollaba este proceso de evaluación, la compañía ha mantenido abierto un programa de uso temprano que ha permitido que pacientes españoles estén en tratamiento con donanemab y subraya que estará disponible en España a través del ámbito sanitario privado para los pacientes que, tras la valoración de su especialista, cumplan los criterios clínicos establecidos.

La condena

A su vez, la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha denunciado que el Gobierno y las comunidades autónomas, con su decisión de no financiar los nuevos medicamentos, "condenan a los pacientes de alzhéimer al abandono". La confederación ha recordado, en un comunicado, que estas terapias, que representan "el mayor avance científico frente al alzhéimer", están ya disponibles "en más de medio centenar de países" y en la sanidad privada española. Por tanto, considera que "España se sitúa, de nuevo, al margen de la innovación biomédica, negando a miles de personas la única opción terapéutica capaz de demorar la evolución de la enfermedad".

"Es una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos", ha insistido, para añadir que esta medida "condena a hijos, cónyuges y cuidadores a contemplar cómo la enfermedad sigue robando recuerdos, autonomía y tiempo, sabiendo que existe un tratamiento que España ha decidido no poner a su alcance". "Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes", concluye CEAFA.