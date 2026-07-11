Expertas en cosmética coinciden: "El factor de protección solar 50 no significa protección infinita"

Con la llegada del verano y la cantidad de planes que implican estar expuestos al aire libre y el sol es necesario conocer los diferentes tipos de protector solar, así como su correcta aplicación.

Debido a la inclinación de la Tierra hacia el Sol, la radiación solar es mucho más intensa en verano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la crema solar no debe utilizarse únicamente en esta estación o cuando el día esté soleado, porque los efectos de los protectores solares van más allá de evitar quemaduras.

"Antes, el protector solar se asociaba casi siempre a la playa y al verano. Ahora, en cambio, es un paso clave llueva, truene, nieve o haga un sol de justicia. Es decir, lo usamos todos los días, estemos donde estemos", introduce Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, según la revista especializada 'IM Farmacias'.

Asegurarse de que no hay zonas desprotegidas

Uno de los mitos más extendidos es que hay que dejar la cara blanca para mayor protección. "Un protector puede ser muy visible y no estar bien aplicado, o puede tener una textura invisible y ofrecer una protección muy completa", comenta Serrano.

Lo que sí es recomendable es utilizar cremas que no sean transparentes para poder comprobar fácilmente que se han aplicado de manera uniforme, según indica la dermatóloga Laura Serra, del Hospital Clínic Barcelona.

Pero esto no quiere decir que haya que dejar un acabado blanco, sino que esto ayuda a saber que no queda ninguna zona desprotegida.

"El SPF 50 no significa protección infinita"

Uno de los errores más habituales es creer que el factor de protección solar (SPF) 50 no necesita reaplicación.

Sin embargo, el roce, el sudor, la contaminación, tocarse la cara, el maquillaje o, simplemente, el paso de las horas hace que la protección vaya disminuyendo. "El SPF 50 no significa protección infinita. Significa una protección alta, siempre que se aplique en cantidad suficiente y se reaplique cuando toca", recuerda la cosmetóloga y creadora de la marca Byoode Raquel González.

Asimismo, añade que "en exposición directa, especialmente en playa, piscina, montaña o deporte al aire libre, lo recomendable es reaplicar cada dos horas y siempre después del baño o de sudar".

Los rayos UV atraviesan las nubes

También hay una creencia común de que, cuando está nublado, no hace falta protector solar.

Lo cierto es que la radiación ultravioleta no desaparece cuando no hay sol, pues los rayos UV atraviesan las nubes y siguen impactando en la piel, aunque no se perciba calor.

Esto es especialmente peligroso, porque los días nublados dan menos sensación de riesgo de quemadura, pero el daño solar sigue estando.

Tanto en verano como en invierno

En este sentido, es igual de necesario protegerse en verano como en invierno, ya que el protector solar facial también es beneficioso para las arrugas y las manchas y aporta hidratación al rostro.

Cabe destacar que tener la piel bronceada no implica dejar de protegerse, puesto que "el moreno es una defensa de la piel frente a la radiación, y no una armadura", tal y como explica la directora dermocosmética de la marca Medik8 Estefanía Nieto.

A esta tesis se suma también Raquel González: "La radiación sigue favoreciendo la pérdida de firmeza, las manchas, la deshidratación y el envejecimiento prematuro".

Gente protegiéndose del sol con crema solar en el Parc Guell de Barcelona. / Arianna Gimenez

Todo el cuerpo necesita la misma protección

Finalmente, Estefanía Nieto recuerda que en muchas ocasiones se cuida la cara o, en verano, el cuerpo, pero se olvidan otras partes que necesitan la misma protección: "Cuello, escote, manos, orejas y contorno de ojos suelen quedar olvidados, y son precisamente áreas donde se notan mucho las manchas, la pérdida de elasticidad y el envejecimiento solar".

Con esto, es necesario tener siempre presente lo esencial que es cuidar la piel frente a la radiación.

Utilizar factor de protección 50 es muy necesario, pero siempre hay que utilizarlo de forma adecuada, dejando atrás todos los mitos o creencias que es habitual escuchar, pero que son errores.