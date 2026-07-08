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Joan Vaello (100 años): "Cada día me levanto a las 7, tomo un vaso de agua y desayuno un pastelito, pero con control"
El hombre, que acaba de cumplir un siglo de vida, revela los hábitos con los que comienza cada día y que ha mantenido durante décadas
Calcula la probabilidad de ser centenario en función de la provincia en que vivas
Ramón Gutiérrez
Joan Vaello recibe a quien llama a su puerta rodeado de pinturas, poemas y recuerdos que reflejan toda una vida. Acaba de cumplir 100 años, pero sorprende por la energía con la que habla, la ilusión con la que recuerda el pasado y, sobre todo, por las ganas que sigue teniendo de crear y aprender cada día.
Lejos de llevar una vida sedentaria, mantiene una rutina marcada por la creatividad. Continúa llenando cuadernos con dibujos y versos, dedica tiempo a observar todo lo que ocurre a su alrededor y conserva una curiosidad que parece no haber cambiado con el paso de las décadas.
100 años y esto es lo que toma para desayunar
Su forma de entender la vida transmite una naturalidad difícil de encontrar. A lo largo de un siglo ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia reciente. Ha vivido una guerra, ha afrontado la pérdida de personas muy cercanas y ha visto cómo Barcelona, la ciudad en la que nació y ha permanecido toda su vida, cambiaba por completo hasta convertirse en la que conocemos hoy.
Sin embargo, cuando la conversación gira hacia conceptos como la longevidad o el envejecimiento activo, Joan no habla de teorías ni de grandes fórmulas. Su respuesta es mucho más sencilla y cotidiana.
Para él, todo empieza al levantarse cada mañana, beber un vaso de agua, mirarse al espejo y seguir adelante. También insiste en la importancia de escuchar al cuerpo, mantener la mente ocupada y no perder nunca las ganas de hacer cosas, independientemente de la edad.
Su historia demuestra que cumplir 100 años no solo significa acumular experiencias, sino también conservar la capacidad de disfrutar de las pequeñas rutinas y encontrar motivos para seguir creando, compartiendo y mirando el mundo con la misma curiosidad de siempre.
Y es que como comenta recientemente, su desayuno es de lo más increíble, ya que incluso a su avanzada edad, es capaz de desayunar una ensaimada o un pastelito, pero obviamente con un control.
Fuente: Sport
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