Las garrapatas se extienden por España: estas son las tres especies más peligrosas

El número de garrapatas está aumentando de manera acelerada en España y ampliando su presencia más allá del campo, llegando a entornos urbanos y durante todo el año.

Expertos como Félix Valcárcel alertan de que este crecimiento supone un desafío para la salud pública, ya que pueden transmitir virus muy peligrosos, bacterias y parásitos, aunque insisten en evitar que la gente se desespere, porque no todas representan un riesgo grave.

Tres especies preocupantes

En España, tres especies concentran la mayor preocupación sanitaria: 'Ixodes ricinus', 'Rhipicephalus sanguineus' e 'Hyalomma marginatum', esta última vinculada a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Aunque no parezca relevante, conocer su presencia y comportamiento es clave para prevenir posibles infecciones y enfermedades.

En 2023, el Ministerio de Sanidad impulsó, gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la realización de estudios de campo para mejorar el conocimiento de la distribución de las diferentes especies de garrapatas que pueden actuar como vectores de enfermedades de importancia para la salud humana.

Proyecto garrapatas de España

Uno de los principales expertos en garrapatas que participó en este proyecto, llamado Garrapatas de España (Gares), fue Félix Valcárcel. Valcárcel es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Veterinaria por la Universidad de León. Además, lidera el Grupo Ibérico de Estudio de Garrapatas (Esgariber), el Grupo de Investigación en Parasitología Animal y Reproducción (Gripar) y colidera el proyecto Gares.

Este experto ha declarado al medio '20minutos' que "las garrapatas son un riesgo de siempre, por eso hay que estar vigilantes. Estamos viendo que están aumentando, efectivamente, pero no sabemos cuánto por falta de datos previos".

"No todas, ni en todos los lugares"

El investigador decide exponer también que "las garrapatas son un problema grave, aunque no todas ni en todos los lugares". De hecho, asegura que los riesgos mayores se dan en zonas húmedas del norte del país, concretamente en La Rioja, Navarra, País Vasco y otras zonas costeras del Cantábrico. Y justamente en esto, podemos encontrar las tres especies de garrapata más presentes en España y que son más peligrosas para nuestra salud.

Para empezar, las garrapatas se dividen en dos grandes tipos: garrapatas duras (Ixódidos) y garrapatas blandas (Argásidos), y son justamente las duras las que son peligrosas para los humanos.

'Hyalomma marginatum'

Probablemente, una de las garrapatas que más está preocupando a los expertos es la 'Hyalomma marginatum'. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (Ecdc), esta especie de garrapata permanece adherida hasta 26 días en el lomo de aves migratorias que recorren distancias relativamente cortas, lo que permite su transporte pasivo a través de continentes.

Probablemente, por lo que más se conoce a esta especie es por ser el principal vector del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Europa. Las garrapatas 'Hyalomma marginatum' prefieren el clima mediterráneo del norte de África y el sur de Europa, con niveles de humedad bajos o moderados y una larga estación seca durante los meses de verano.

De esta manera, se encuentran característicamente en biotipos de estepa, sabana y matorrales de colinas y valles. En el siguiente mapa elaborado por Ecdc se observa cómo se reparte esta especie:

Mapa de la distribución actual conocida de 'Hyalomma marginatum': abril de 2026. / Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

'Ixodes ricinus'

Otra especie de garrapata que preocupa al sector de la sanidad es 'Ixodes ricinus'. Este tipo de garrapatas son sensibles a las condiciones climáticas, requieren una humedad relativa de al menos el 80% y se limitan a zonas de precipitaciones moderadas y altas con buena vegetación. Esta especie de garrapata se alimenta de una amplia variedad de mamíferos, aves y reptiles, y con frecuencia pica a los humanos.

También se está dando mucho a conocer por ser el principal causante de la enfermedad de Lyme (borrelosis), una patología que causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga.

Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. Esta especie se reparte en nuestro territorio de la siguiente forma:

Mapa de la distribución actual conocida de 'Ixodes ricinus': abril de 2026. / Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)

'Rhipicephalus sanguineus'

Finalmente, se destaca la 'Rhipicephalus sanguineus', una especie de garrapata que también se conoce como la garrapata de perro y, como su nombre indica, es mucho más frecuente en perros, pero también puede encontrarse en humanos.

Como en los dos anteriores casos, esta garrapata también transmite su propia enfermedad a los humanos. En este caso hablamos de la fiebre botonosa mediterránea (rickettsiosis), una enfermedad que genera fiebre alta repentina, escalofríos, dolor de cabeza intenso e incesante, erupción cutánea que suele comenzar en muñecas y tobillos y dolores musculares y malestar estomacal. También se puede observar en la siguiente imagen como se distribuye en el mapa: