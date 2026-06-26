No siempre es “mala digestión”: los dos trastornos que se esconden tras la hinchazón y las náuseas

Son de los síntomas más comunes: saciedad, náuseas, hinchazón o distensión abdominal. Sin embargo, detrás de estas molestias pueden encontrarse trastornos digestivos distintos que requieren diagnósticos y tratamientos específicos, como la gastroparesia y la dispepsia funcional.

Aunque ambas entidades comparten síntomas muy similares, diferenciarlas resulta fundamental para ofrecer el tratamiento más adecuado a cada paciente. Así lo ha trasladado la doctora Carolina Malagelada, experta de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, durante el 85º Congreso de la Sociedad celebrado en Sevilla. La experta ha abordado esta cuestión en la ponencia "Gastroparesia y dispepsia funcional, ¿dos caras de la misma moneda?", incluida en la mesa SEPD/ASENEM "Lo más relevante en neurogastroenterología y tracto gastrointestinal".

"La gastroparesia es un trastorno de la motilidad del estómago que hace que el vaciamiento de los alimentos se produzca de forma más lenta de lo normal. Como consecuencia, la comida permanece más tiempo en el estómago y aparecen síntomas como sensación de plenitud o saciedad precoz, náuseas e incluso vómitos", explica la especialista.

Además, la gastroparesia suele estar asociada a enfermedades sistémicas como la diabetes, determinadas enfermedades neuromusculares, algunas patologías autoinmunes o la enfermedad de Parkinson. Por esta razón, señala la doctora Malagelada, "cuando se diagnostica una gastroparesia es importante investigar si existe una causa subyacente que explique el problema".

En la dispepsia funcional el problema no radica principalmente en el movimiento del estómago, sino en una alteración de su sensibilidad. "Son personas que perciben la digestión como algo especialmente molesto, pesado o incluso doloroso". Mientras la gastroparesia es una enfermedad poco frecuente, la dispepsia funcional es un trastorno muy común que puede afectar hasta al 10% de la población general.

La dispepsia funcional forma parte de los denominados trastornos del eje intestinocerebro, en los que intervienen factores como la sensibilidad digestiva, el estrés, la ansiedad, los hábitos dietéticos o la calidad del sueño.

No existe un tratamiento totalmente efectivo para dispepsia funcional / Freepik

Dispesia funcional y gastroparesia: causas y tratamientos diferentes

La similitud de los síntomas hace que, en ocasiones, diferenciar ambas entidades sea complejo. Además, algunos pacientes con dispepsia funcional pueden presentar un enlentecimiento leve del vaciamiento gástrico, lo que dificulta aún más el diagnóstico.

"Determinar si estamos ante una gastroparesia o una dispepsia funcional es importante porque tienen causas, tratamientos y pronósticos diferentes", destaca Malagelada.

Ante síntomas digestivos persistentes, los especialistas recomiendan consultar con un profesional. Según indica la experta, "en la mayoría de los pacientes que nos consultan por síntomas del estómago como los que hemos mencionado, el diagnóstico habitual es la dispepsia, porque es mucho más frecuente, mientras que la gastroparesia es una enfermedad relativamente rara". Algunas de las señales que pueden hacer sospechar a los especialistas que se trata de una gastroparesia son la presencia de una enfermedad de base y la presencia de vómitos.

El diagnóstico de ambas entidades comienza descartando otras enfermedades digestivas mediante pruebas como la endoscopia. Posteriormente, la gastroparesia requiere confirmar la existencia de un retraso en el vaciamiento gástrico mediante estudios específicos, mientras que la dispepsia funcional se diagnostica principalmente a partir de los síntomas y la exclusión de otras patologías.

Fuente: La Nueva España